Глава камчатского отделения КПРФ получил девять лет колонии

Быков препятствовал работе компании “Монолит”, которая вела разработку карьера с щебнем. Коммунист инициировал проверки предприятия контролирующими органами и был согласен их прекратить, если владелец компании даст ему 25% доли в уставном капитале и 1,7 миллиона рублей.

Дело против депутата заксобрания возбудили в 2018 году. Политик называет его сфабрикованным.

Помимо девяти лет в колонии, Быков должен будет заплатить штраф – 26,9 миллиона рублей. В течение пяти лет он не сможет занимать определенные должности.

Также по делу проходит 44-летний знакомый депутата. Местное издание Kam.24 сообщает, что речь идет о Павле Сычеве – главе правления некоммерческой организации «Родовая община коренных малочисленных народов Севера “Касатка”.

Суд признал его виновным в посредничестве во взяточничестве. Сычев проведет в колонии строгого режима семь лет.