 

Посол подтвердил высылку двоих российских дипломатов из Италии

02.04.2021, 11:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский посол в Италии Сергей Разов подтвердил высылку двух российских дипломатов из Рима после шпионского скандала.

По его словам, инцидент «вызывает глубокое сожаление, как и решение итальянской стороны об объявлении двух сотрудников военного атташата персонами нон грата», передает РИА «Новости».

«Они уже вылетели на родину. Мы рассчитываем, и я акцентировал это в ходе встречи с руководством МИД Италии, что этот инцидент не отразится негативно на в целом конструктивных отношениях между нашими странами. Надо смотреть шире. Эти отношения многогранны и ни в коем случае не сводятся к отдельным неприятным эпизодам», – сообщил дипломат в интервью телеканалу Rainews24.

В четверг сообщалось, что высланные из Италии российские военные дипломаты Дмитрий Остроухов и Алексей Немудров вылетели из римского аэропорта Фьюмичино в Москву.

Напомним, в среду утром стало известно, что в Риме задержаны итальянский военнослужащий и российский офицер, работающий в итальянской столице. Итальянский житель взят под стражу, а подозреваемого в шпионаже сотрудника посольства России выдворят из Италии. После задержания российского военного дипломата МИД Италии вызвал посла РФ и объявил о выдворении двоих российских дипломатов.

Российское посольство заявило, что сожалеет о решении Италии объявить персонами нон грата двоих сотрудников дипмиссии и надеется, что это не отразится на двусторонних отношениях, говорится в сообщении диппредставительства.

Глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо заявил, что задержание в Риме сотрудника аппарата военного атташе при российском посольстве ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и НАТО в целом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / В Австралии создана новая технология 3d-печати костей

27.06 / На разработку и производство вакцины от коронавируса нужно около $31 млрд – ВОЗ

09.07 / Перечислены помогающие похудеть привычки

12.02 / Российские фигуристы предложили ISU заменить гимн на музыку Чайковского

10.09 / Разработчик раскрыл способ получения 100% эффекта от «Спутник-V»

31.01 / Китайцы создали робота для передвижения внутри труб

28.01 / Патриарх Варфоломей сделал прививку от COVID-19

17.01 / Главе Parler пришлось прятаться из-за угроз

14.08 / Генсек СЕ призвала Минск гарантировать свободу собраний

25.06 / Россия заявила США о важности вывода американских войск из Европы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)