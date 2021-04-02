Гражданин РФ погиб при перестрелке в Стамбуле

Перестрелка между двумя вооруженными группами граждан произошла в Стамбуле, два человека погибли, в том числе житель РФ чеченского происхождения, сообщил источник в полиции.

«Перестрелка произошла в стамбульском районе Башакшехир. Погибли два человека – азербайджанец и житель РФ чеченского происхождения, трое чеченцев задержаны. Розыск четверых участников вооруженного конфликта продолжается», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, причиной конфликта стал неурегулированный вопрос с долгами. Он добавил, что в перестрелке участвовали также граждане Грузии и Сирии.

Напомним, в 2017 году в Турции застрелили вора Дато Панкисcкого за истязание племянника Шакро Молодого.