 

Гражданин РФ погиб при перестрелке в Стамбуле

02.04.2021, 11:04, Новости дня
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Перестрелка между двумя вооруженными группами граждан произошла в Стамбуле, два человека погибли, в том числе житель РФ чеченского происхождения, сообщил источник в полиции.

«Перестрелка произошла в стамбульском районе Башакшехир. Погибли два человека – азербайджанец и житель РФ чеченского происхождения, трое чеченцев задержаны. Розыск четверых участников вооруженного конфликта продолжается», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, причиной конфликта стал неурегулированный вопрос с долгами. Он добавил, что в перестрелке участвовали также граждане Грузии и Сирии.

Напомним, в 2017 году в Турции застрелили вора Дато Панкисcкого за истязание племянника Шакро Молодого.



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