Мнение: Путин обманул Меркель и Макрона?

30 марта, поздно ночью на сайте Кремля появилось сообщение, что президент России Владимир Путин провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Поговорили и про Алексея Навального. Кремль сообщил: «в связи с поднятым партнерами вопросом об А.Навальном были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела».

А уже на следующий день,31 марта в колонию приехала корреспондентка RT Мария Бутина. По всей видимости, девушке поручили подготовить репортаж о том, что ИК-2 –это замечательная колония, а Навальный – симулянт. Чтобы Меркель с Макроном убедились, что с»соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела», которые им дал Путин не расходятся с реальностью?

В этот же день 31 марта Алексей Навальный объявил голодовку. От безысходности. Когда Навального доставили в колонию, при своих 195 см. роста он весил 93 кг. Сейчас он весит 85. То есть без всякой голодовки Алексей потерял 8 кг веса. Из-за пыток лишением сына (его будят каждый час, как «склонного к побегу»).

Объявив голодовку, Навальный не требует чего-то невыполнимого. Он добивается врача и медицинской помощи. Надеюсь, что она будет оказана в ближайшее время и Алексей прекратит голодовку. А Мария Бутина расскажет зрителям RT, что Навальный – жив и здоров, боли в спине вылечены…

Иначе получится, что Путин обманул Меркель и Макрона….

—