Гюльчехра Бобокулова станет новой наставницей шоу «Голос.Дети»

В связи с обнаружением коронавируса у наставницы музыкального шоу «Голос.Дети», певицы Светланы Лободы «Первый канал» объявил о замене её исполнительницей и педагогом из Узбекистана Гюльчехрой Бобокуловой, завершившей лечение в психоневрологическом диспансере.

Как отметил музыкальный директор «Первого канала» Юрий Аксюта, женщина имеет отличные вокальные данные и имеет опыт работы с детьми.

– Мы сочувствуем такой замечательной певице и человеку, как Светлана Лобода, и желаем ей скорейшего выздоровления, но не можем рисковать здоровьем детей и переносами сроков проекта, поэтому мы вынуждены были прибегнуть к помощи другого специалиста. Гюльчехра, благодаря нашим отечественным врачам, смогла победить шубообразную шизофрению и уже точно не представляет никакой опасности. На днях она уже участвовала в другой передаче «Первого канала» – «Давай поженимся!», где обрела свою новую любовь. Она абсолютно вменяема, а в случае непредвиденных обстоятельств у нас работает квалифицированная охрана с лицензией, – рассказал Аксюта.

Директор музыкальной редакции «Первого канала» добавил, что Бобокуловой уже вкололи две дозы вакцины «Спутник V», поэтому она абсолютно безопасна для окружающих.

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