СМИ: цветом кожи сына Меган Маркл и принца Гарри была обеспокоена принцесса Анна

Почти месяц назад 39-летняя Меган Маркл обвинила членов британской королевской семьи в том, что они якобы всерьез были обеспокоены цветом кожи их с принцем Гарри сына Арчи Харрисона еще до его рождения. Об этом герцогиня Сассекская прямым текстом заявила в интервью телеведущей Опре Уинфри:

До рождения ребенка не утихали разговоры, насколько темной может быть его кожа, как это будет выглядеть и что это будет значить.

На уточняющий вопрос Опры, кто же обсуждал подобное, Меган отказалась отвечать, сказав лишь, что “не хочет наносить этим еще больший урон королевской семье”, а Гарри добавил:

Это было в самом начале. Мне некомфортно делиться такими подробностями.

Из-за недосказанности СМИ начали строить различные предположения: то подозрение падало на Кейт Миддлтон, то на принца Чарльза, то на саму королеву Елизавету II. Но на днях громкое заявление сделала королевский эксперт, автор восьми книг о британской королевской семье леди Колин Кэмпбелл. 71-летняя женщина предположила, что источником подобных вопросов могла быть единственная дочь королевы Великобритании — 70-летняя принцесса Анна.

Гарри решил, что в тонком намеке Анны на культуру в целом речь идет именно о цвете кожи. У принцессы Анны же были опасения по поводу катастрофических последствий того, что кто-то новый с точки зрения характера и неподобающего воспитания войдет в их семью. По ее мнению, это могло повлечь за собой проблемы как для всей королевской семьи, так и для любого ребенка, рожденного парой. Принцесса Анна была справедливо встревожена вовсе не из-за цвета кожи Меган, а из-за ее нежелания и неспособности уважать чужие традиции и культурные различия,

— передает ее слова издание Daily Mail. Причем принцессу Анну беспокоил не только цвет кожи, а в целом такой союз Меган и Гарри и рождение их ребенка. Также Колин заявила, что именно Анна три года назад отговаривала принца Гарри “не жениться на этой девушке”.

Принц Гарри, Меган Маркл и принцесса Анна

Принцесса Анна действительно отличается строгим характером, об этом не раз говорили журналисты, которым удавалось беседовать с ней. Накануне своего 70-летия принцесса дала интервью Vanity Fair, для которого пообщалась с редактором журнала Кэти Николл о благотворительности, семье и переменах, которые переживает институт королей.

В профайле Кэти Николл описала Анну как сдержанного и даже холодного человека. Она унаследовала острый язык своего отца и, как он, любит резкие и даже неприличные шутки. В беседе Анна сказала, что не поддерживает молодых наследников престола в их стремлении поменять складывавшийся веками уклад жизни. Особенно в том, что касается благотворительной работы:

Я как скучный старый ворчун, который стоит за спиной и постоянно бубнит: “Не забывайте об устоях”. Возможно, молодое поколение не слишком понимает, чем я вообще занималась, как жила, да и странно было бы, если бы было иначе. Не всегда вы спрашиваете своих старших родственников: “О, вы правда это делали? О, вы туда ездили?” Сейчас чаще говорят: “Сделаю-ка я это по-новому”. А я уже на том этапе жизни, когда хочется повторять: “Пожалуйста, не надо изобретать колесо. Мы тоже там были и тоже пробовали это. Некоторые вещи просто не работают. Иногда нужно просто вернуться к основам”.

Меган Маркл, принц Гарри и Опра Уинфри

Напомним, в начале марта Меган и Гарри дали откровенное интервью Опре Уинфри, благодаря которому теперь всю британскую королевскую семью считают расистами. После премьеры скандальной беседы, как и стоило ожидать, СМИ растащили ее на цитаты по всему миру, и главной интригой стал вопрос – что будет делать Елизавета II. Молчать она не стала, опубликовав официальный комментарий на поступок внука. Позже на неудобные вопросы ответил и принц Уильям.