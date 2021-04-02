Степанов рассказал о возможности введения комендантского часа в Украине из-за пандемии

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что введение комендантского часа из-за карантина в Украине не обсуждается. Об этом он сказал 1 апреля в эфире телеканала “Украина 24”.

“Мы никогда не вели таких разговоров. Введение комендантского часа, если говорить даже чисто юридически, возможно, только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение. Есть соответствующий механизм введения этого чрезвычайного положения – согласование Верховной Радой, утверждение президентом, после чего могут быть введены такие меры”, – напомнил министр.

Глава Минздрава заявил также, что карантинные ограничения приносят результаты.

“Исходя из ситуации, которая у нас есть, из нашей стратегии, вы можете видеть эффективность нашего плана адаптивного карантина, поскольку вирус развивается по регионам, областям”, – сказал Степанов и пояснил, что по мере того, как к карантину присоединяются новые области, стабилизируется ситуация в Ивано-Франковской и Черновицкой, которые первыми оказались в “красной” зоне.

“Все, что нам нужно – соблюдать те карантинные меры, которые есть. Когда в Киеве “красный” уровень эпидбезопасности и одновременно проходят ярмарки – это недопустимо”, – считает министр.

В конце марта СМИ писали, что в Киеве собираются ввести комендантский час в связи с ситуацией с распространением коронавируса. В КГГА это опровергли.

В соответствии с законом “О правовом режиме чрезвычайного положения”, ЧП вводится в действие указом президента на основании предложения Совета нацбезопасности и обороны Украины или Кабинета Министров (в случае пандемии предложение о введении ЧП должен подавать именно Кабмин). В течение двух дней после этого решение о введении ЧП должна утвердить Верховная Рада.

На введении чрезвычайного положения в Украине еще год назад, когда в стране было 73 подтвержденных случая коронавирусной инфекции, настаивал тогдашний министр здравоохранения Илья Емец.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Министерства здравоохранения, уровень госпитализаций от COVID-19 превышен в 22 регионах Украины. В “красной” зоне эпидемической опасности находятся Киев и 10 областей. По состоянию на 2 апреля в Украине подтвердили 1,7 млн случаев коронавируса, умерло 33,6 тыс. человек, выздоровело – 1,3 млн.

В Киевской школе экономики прогнозируют, что заболеваемость COVID-19 в Украине может стабилизироваться в ближайшие две недели, но при этом возможен рост уровня смертности.

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