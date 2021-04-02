В Мьянме силовики убили более 40 детей. Самой младшей жертвой стала шестилетняя девочка

В Мьянме силовики убили по меньшей мере 43 ребенка за два месяца после начала протестов против военного переворота, сказано в отчете правозащитной организации Save the Children (“Спасите детей”).

Число убийств детей удвоилось за последние 12 дней, констатировали правозащитники. Общее число убитых во время протестов в Мьянме по состоянию на 1 апреля составляет 543 человека, свидетельствуют данные Ассоциации помощи политическим заключенным страны.

Самой младшей жертвой насилия со стороны силовиков стала шестилетняя девочка. Силовики ранили в глаз резиновой пулей годовалого ребенка. Правозащитники сказали, что число детей, получивших травмы в результате насилия после переворота, будет довольно большим.

Среди погибших есть мальчики 14 и 13 лет. Последний получил огнестрельное ранение в голову при попытке убежать от вооруженных сил, а 14-летнего жителя северного города Мандалай застрелили, когда он находился в своем доме.

“Страх, стресс и горе, вызванные продолжающимся насилием, оказывают глубокое влияние на психическое здоровье миллионов детей в Мьянме”, – отметили в организации.

Правозащитники обеспокоены сообщениями о взрыве бомбы в школе в штате Карен 29 марта во время серии авиаударов в этом районе. Школу полностью разрушили. Нападения на школы – это серьезное нарушение прав детей и не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах, говорится в заявлении.

“Это кошмарный сценарий. У невинных детей зверски и без нужды отнимают будущее. Скорбящие семьи, в том числе маленькие дети, видевшие смерть своих братьев и сестер, страдают от невообразимых потерь и боли. Дети были свидетелями насилия и ужаса. Совершенно очевидно, что Мьянма больше не является безопасным местом для детей”, – резюмировали в организации.

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии “Национальная лига за демократию” и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.

После переворота в стране начались протесты. В связи с ними власти ограничили работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. 14 февраля в Мьянме почти полностью отключили интернет.

Правоохранители жестко разгоняют митингующих. По данным ООН, 13 марта были убиты 18 человек, а 14-го – 38, среди жертв есть женщины и дети. До этого самым кровавым днем протестов в ООН называли 3 марта – тогда во время разгона пикетчиков силовики застрелили не менее 23 человек и ранили около 100. В том числе были убиты не менее пяти детей.

10 марта стало известно, что минфин США ввел санкции против двух взрослых детей военного лидера Мьянмы, генерала Мина Ауна Хлайна. Санкции введены против Ауна Пьяе Соне и Кхина Тири Тета Мона, а также шести компаний, которые им принадлежат. Европейский союз также ввел санкции в отношении 11 человек, имеющих отношение к военному перевороту и репрессиям против безоружных протестующих в Мьянме.

27 марта в Мьянме прошли самые жесткие разгоны протестов, во время которых силовики застрелили минимум 114 человек, среди них – 13-летняя девочка, сообщало агентство Myanmar Now. Агентство AFP, ссылаясь на данные мониторинговой группы, писало, что погибших было около 90.

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