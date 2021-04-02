 

После развода с Цекало сестра Брежневой показала постройневшую фигуру в откровенном наряде

02.04.2021, 10:26, Новости дня
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Российский стилист Ханна Хмелева разместила в Instagram селфи, на которых запечатлена вместе с проживающей в России украинской певицей Верой Брежневой и ее родной сестрой, экс-супругой продюсера Александра Цекало Викторией Галушкой.

На фото Хмелева с Брежневой и Галушкой позируют перед зеркалом в черных нарядах. Сестра Брежневой запечатлена в платье на бретельках с глубоким декольте и открытым животом.

“Какие прекрасные women in black”, – прокомментировали публикацию фолловеры Хмелевой.

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Публикация от Hanna Hmeleva (@hannahmeleva)

Российское издание Kp.ru пишет, что Галушка, отдыхающая сейчас с сестрой и подругами в Дубае (ОАЕ), после развода с Цекало заметно похудела.

В публикации отмечается, что сестра знаменитости во время брака с продюсером “могла только мечтать о таком наряде”, как на новом снимке, отдавая предпочтение одежде свободного кроя. 

https://www.facebook.com/onlinekpru/photos/a.427338058469/10159618860258470/

В браке с Викторией Галушкой Александр Цекало жил с 2008 года. У них есть двое детей: дочь Александра (2008) и сын Михаил (2012). После развода в 2019 году с сестрой Брежневой Цекало женился на художнице Дарине Эрвин. Галушка не комментирует личную жизнь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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