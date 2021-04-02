“Лучшая девочка”. 51-летняя Лопес снялась в “голом” платье

51-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес 1 апреля обнародовала в Instagram подборку снимков, сделанных в Доминикане.

“Сижу у своей любимой лагуны…” – написала она.

Певица запечатлена в “голом” платье с корсетом и пышной юбкой. Тон ткани имитирует обнаженное тело. Образ Лопес дополнила черными грубыми ботинками.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

“Лучшая девочка”, – заявила подписчица jlover_24_.

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год она выступала в качестве танцовщицы в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм “Селена”, в котором Лопес исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On the 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина “Стриптизерши”.

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