Ученые зафиксировали рост мертворожденных из-за пандемии

Исследователи сообщают, что по всему миру на 30% возрастает число смертей во время родов и мертворождений на фоне эпидемии COVID-19. Анализ ситуации опубликовали в издании The Lancet.

Эксперты в 17 странах рассмотрели 40 исследований и заявили, что риски в период беременности повышаются из-за перегруженности системы здравоохранения, страхов женщин перед посещением доктора и ограничений в функционировании госпиталей. Данные говорят о том, что смерть женщин в момент родов, которые отмечали в период эпидемии, можно было предотвратить. Но число преждевременных родов осталось прежним.

Увеличивались и проблемы с психикой у молодых матерей. 6 опытов из 10 говорят о возрастании тревоги и постнатальной депрессии. Также исследователи сообщили, что в исследованиях не учитывали факторы болезни COVID-19 при беременности. Эксперты анализировали только побочное влияния эпидемии на беременность, роды и послеродовой период.

Источник: lenta.ru