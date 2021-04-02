Эксперты назвали ранние симптомы артрита кистей рук

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02.04.2021, 10:18, Разное
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Эксперты рассказали о ранних симптомах артрита кистей рук. Они напоминают, что очень важно не пропустить момент начала болезни.
Артриты – ряд болезней, которые случаются не только в пожилом возрасте, но и в молодости. В их основе лежат аутоиммунные нарушения. Первым сигналом заболевания может быть ноющая или резкая боль, поэтому необходимо сразу же обращаться к специалистам, так как начинается деформация суставов, они воспаляются, человек ощущает боль при движении. Болезнь захватывает один или несколько суставов.

Американская ассоциация хирургов-ортопедов (AAOS) напомнила о ранней симптоматике болезни. Тупая или ноющая боль может проявляться при длительной нагрузке – если совершать одинаковые манипуляции. Также болезненные ощущения могут появляться через 1-2 часа после нагрузок.
Медики также отмечают частое чувство жжения в суставе, что тоже считается типичным симптомом заболевания. Жжение часто проявляется по утрам и совмещается с затруднениями движения суставов. При дальнейшем развитии болезни, такие ощущения только усиливаются. Дальше возникает острая боль, которая может будить человека ночью. В следующем этапе развития болезни возникает припухлость вокруг сустава и происходит его деформация.

Источник: profile.ru



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