 

Для предотвращения повреждения нервных волокон ученые советуют употреблять жирную рыбу

02.04.2021, 10:18, Разное
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Медики порекомендовали употреблять жирную рыбу в целях защиты нервов от повреждения в результате развития демиелинизации. Данный паталогический процесс наблюдается при таких заболеваниях, как рассеянный склероз или прогрессирующая лейкодистрофия.
Чаще всего триггером для запуска демиелинизации служат различные воспалительные процессы. При отсутствии необходимого лечения патология прогрессирует. Миелиновые нервные волокна центральной или периферической нервной системы разрушаются, а на месте погибшей ткани образуются специфические рубцы.

Ученым удалось разработать несколько методов лечения, но все они сопровождаются побочными эффектами. Поэтому медики советуют не доводить до демиелинизации, а стараться заранее укреплять защиту нервов. Для этого они рекомендуют добавлять в свой рацион 30 граммов жирной рыбы в неделю. Это приводит к существенному снижению рисков развития патологических процессов. Однако эксперты предупреждают, что чрезмерное употребление жирной рыбы чревато возникновением онкологических болезней.

Источник: planet-today.ru



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