 

Жительница Подмосковья несколько дней платила в магазинах чужой карточкой

02.04.2021, 10:16, Разное
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48-летнюю жительницу Орехово-Зуева на протяжении нескольких дней расплачивалась в магазинах чужой банковской карточкой, передает “Радио 1”. В какой-то момент столь удобное платежное средство оказалось заблокировано и тогда предприимчивая дама его попросту выкинула.

Тем временем законная владелица карточки – 55-летняя москвичка – обратилась в полицию. С помощью камер наблюдения в торговых точках покупательницу, использовавшую ее деньги, удалось отыскать. Сейчас ей предъявлены обвинения в мошенничестве.



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