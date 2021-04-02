В Великобритании решили запретить людям обниматься

Агитационная кампания британских властей призвала англичан не прибегать к объятиям даже если они уже получили вакцину от COVID-19, сообщают местные СМИ.

Издание The Daily Telegraph со ссылкой на анонимный источник в британском правительстве сообщает, что кампания началась в ответ на массовое несоблюдение норм социальной дистанции среди людей, сделавших прививку от коронавируса.

По мнению местных врачей, даже если житель сделал вакцину, он все еще может быть переносчиком смертельно опасного патогена, а значит его близкие, не получившие прививку, рискуют заразиться.

– Основная идея такова: вы большой молодец, что сделали прививку, но вы все еще можете заразить своих близких, если захотите их обнять, – сказал анонимный правительственный чиновник.

Поводом для начала агитационной кампании стало исследование Управления национальной статистики Великобритании. Британские ученые подсчитали, что 41% получивших вакцину от коронавируса англичан стал игнорировать правила социальной дистанции и самоизоляции.

– Я бы не советовала обнимать кого-либо в ближайшее время, потому что на пиковый уровень эффективности вакцина выходит только через несколько недель после укола. Людям нужно продолжать держать себя в руках, даже если они уже получили первую дозу препарата, – сообщила директор Института воспаления и старения Бирмингемского университета Джанет Лорд.

Новости о намерении правительства запретить объятия появились в СМИ после высказывания министра спорта и туризма Великобритании Найджела Хаддлстоуна: в эфире телепередачи BBC Breakfast он заявил, что если прохожий увидит обнимающуюся пару, он должен вмешаться и прекратить это эпидемиологическое безобразие.

– Несмотря на искушение, не подвергайте опасности своих любимых и близких, обнимая их. Вы все знаете правила. Если вы видите, что кто-то ведет себя немного странно, пожалуйста, окликните их и остановите, только уважительно, потому что многие забывают эти элементарные правила, – призвал британцев к бдительности политик.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон высказал предположение, что третья волна пандемии коронавируса вновь накроет страну.