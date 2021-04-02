 

Депутата на Ставрополье заподозрили в попытке дачи взятки сотруднику ФСБ

02.04.2021, 10:10, Новости дня
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В Ставропольском крае самый молодой местный парламентарий Владимир Дорошенко подозревается в попытке дать взятку оперуполномоченному УФСБ по региону, сообщили в следственном управлении СК по краю.

По данным следствия, 18 февраля депутат через своего знакомого передал оперуполномоченному УФСБ РФ по Ставропольскому краю взятку в размере 1 млн рублей, сообщается на сайте ведомства. 

«Деньги предназначались за прекращение проведения проверки по факту хищения денежных средств гранта, выделенного на развитие материально-технической базы возглавляемого им сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива», – говорится в сообщении.

В отношении Дорошенко и его посредника возбуждены уголовные дела по статьям «Дача взятки» и «Посредничество во взяточничестве» УК РФ. 

Дорошенко был арестован в конце марта этого года на 1 месяц и 26 дней.

В 2016 году он возглавил крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ), в 2017 году стал управляющим делами администрации муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края. С 2018 года возглавляет сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Новокавказский» в селе Александровском. В сентябре 2020 года он стал депутатом во время довыборов. 



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