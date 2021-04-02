Депутата на Ставрополье заподозрили в попытке дачи взятки сотруднику ФСБ
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В Ставропольском крае самый молодой местный парламентарий Владимир Дорошенко подозревается в попытке дать взятку оперуполномоченному УФСБ по региону, сообщили в следственном управлении СК по краю.
По данным следствия, 18 февраля депутат через своего знакомого передал оперуполномоченному УФСБ РФ по Ставропольскому краю взятку в размере 1 млн рублей, сообщается на сайте ведомства.
«Деньги предназначались за прекращение проведения проверки по факту хищения денежных средств гранта, выделенного на развитие материально-технической базы возглавляемого им сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива», – говорится в сообщении.
В отношении Дорошенко и его посредника возбуждены уголовные дела по статьям «Дача взятки» и «Посредничество во взяточничестве» УК РФ.
Дорошенко был арестован в конце марта этого года на 1 месяц и 26 дней.
В 2016 году он возглавил крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ), в 2017 году стал управляющим делами администрации муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края. С 2018 года возглавляет сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Новокавказский» в селе Александровском. В сентябре 2020 года он стал депутатом во время довыборов.
Смотреть комментарии → Комментариев нет