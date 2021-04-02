Украинские военные провели учения на границе с Крымом

Украинские военнослужащие инженерно-саперных подразделений при поддержке артиллерии и армейской авиации тренировались обустраивать минно-взрывные заграждения на границе с Крымом, сообщила пресс-служба командования Объединенных сил ВС Украины.

«Военнослужащие инженерно-саперных подразделений, которые несут боевую службу на границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым вдоль побережья Черного и Азовского морей, при поддержке артиллерии и армейской авиации выполнили практические тренировки по обустройству минно-взрывных заграждений», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-центра.

Как отметил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев, военные резервы почти каждую неделю отрабатывают на побережье практические действия по противодействию высадке морского десанта вероятного противника с кораблей и полное его уничтожение.

По его словам, на этот раз минометные расчеты совершили марш, развертывание и подготовку к стрельбе для артиллерийской поддержки инженерно-саперных подразделений. Вместе с тем военные-вертолетчики отработали упражнения по уничтожению целей условного противника в полете на малых высотах.

В четверг начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев объяснил видео с транспортировкой нескольких десятков единиц военной техники в Крым по железнодорожной части Крымского моста. По его словам, переброска техники выполнялась в рамках учений.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связано наращивание военного присутствия на границах с Украиной и переброска военных в Крым, заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Он добавил, что РФ принимает меры для обеспечения безопасности своих рубежей, по периметру которых отмечается активность НАТО.

Напомним, 23 марта в Крыму начались плановые учения зенитного ракетного полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.