Элитные часы, Range Rover и почти полмиллиона зарплаты. Что задекларировал глава Минздрава Украины

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов за 2020 год задекларировал 497 тыс. грн заработной платы, четыре автомобиля на семью, и квартиру в Киеве. Об этом говорится в его декларации, опубликованной на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции.

Из недвижимости министр задекларировал квартиру в Киеве 340,9 м2, в которой проживает. Квартира принадлежит жене Степанова. Ей же принадлежит и паркоместо в столице площадью 18 м2.

Кроме этого Степанов владеет часами Rolex, Breguet и Piaget, а также картиной украинского художника Анатолия Криволапа, ее стоимость в декларации не указана.

Его супруга владеет двумя часами фирмы Breguet и по одной паре часов от Rolex и Girard-Perregaux. Также в ее собственности ювелирные изделия: кольцо с бриллиантом, подвеска Mauboussin из драгоценного металла и камнями, подвеска и два кольца Cartier, две подвески и серьги Van Cleef & Arpels; шубы Marco & Vanoll и Loro Piana.

Также Степанов владеет автомобилями Range Rover 2014 года и Lexus LX470 2005 года. Его жена владеет автомобилями Lexus GX460 2013 года и Lexus LX 450 2016 года.

За 2020 год министр получил 497,5 тыс. грн заработной платы, еще 228,1 тыс. грн – проценты от вложений в банке. Его жена за прошлый год заработала почти 2 млн грн.

Степанов задекларировал 160 тыс. грн и €11,3 тыс. наличными. На его банковских счетах – 437,8 тыс. грн, €341 и $665 тыс. Жена Степанова имеет наличными $27,3 тыс., на банковских счетах – 1,85 млн грн, €4 тыс. и $242 тыс.

Также жена Степанова является конечным бенефициаром четырех компании: ООО “Гарномедика”, которая занимается общей медицинской практикой, ООО “Спецагротек”, занимающейся оптовой торговлей, ООО “Едъюгет” – предоставляет образовательные услуги, и ООО “БЕСТЗДРАВ”, которая занимается деятельностью больничных учреждений. Степанов является владельцем ООО “Республиканский правовой союз” (предоставляет юридические услуги) и ООО “Едъюгет”.

Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта 2020 года. До прихода на эту должность он в разное время был директором ГП “Полиграфкомбинат Украина” (2011–2016) и председателем Одесской облгосадминистрации (2017–2019). У Степанова есть медицинское образование, он окончил Донецкий национальный медицинский университет, по специальности хирург.

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