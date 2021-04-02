 

На Тайване пассажирский поезд на полном ходу врезался в строительную машину. Погибло почти 40 человек

02.04.2021, 9:32, Новости дня
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Пассажирский поезд сошел с рельсов в уезде Хуалянь на Тайване утром 2 апреля. В момент аварии в нем было более 350 человек, сообщило центральное информационное агентство государства со ссылкой на данные железнодорожной полиции.

По данным полиции на транспорте, в настоящее время по меньшей мере 36 человек обнаружены без признаков жизни, 72 человека остаются заблокированными, 61 человек госпитализирован. 

Поезд столкнулся со строительной машиной на южном выходе туннеля Циншуй. В результате столкновения часть вагонов состава врезалась в стены туннеля. Управление железных дорог Тайваня в комментарии Taiwan News сообщило, что строительную машину неправильно припарковали на строительном объекте автомагистрали, она скатилась по склону и столкнулась с поездом. Работников объекта допросили следователи. 

Reuters со ссылкой на пожарную службу острова написало о не менее 36 жертвах аварии и более 40 пострадавших. По сообщению пожарной службы, поезд-экспресс, идущий из Тайбэя в Тайдун, вез множество туристов и людей. Они направлялись домой, поскольку 5 апреля в стране отмечают традиционный праздник Цинмин (праздник чистого света). На Тайване в этот день принято собираться в кругу семьи и посещатть могилы родственников.

Последний раз на Тайване крупная железнодорожная авария произошла в 2018 году, когда скоростной поезд сошел с рельсов на северо-востоке Тайваня, отметило Reuters. Тогда погибло 18 человек и более 170 получили травмы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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