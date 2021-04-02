Жена арестованного за шпионаж в пользу РФ итальянского офицера объяснила его действия низкой зарплатой в €3 тыс.

Жена арестованного по подозрению в шпионаже в пользу России итальянского офицера объяснила его поступок снижением доходов семьи из-за пандемии. Интервью с ней опубликовала 1 апреля газета Corriere della Sera.

Жена итальянского офицера Вальтера Биота Клаудия Карбонара заявила Corriere della Sera, что зарплата Биота, имеющего звание капитана фрегата, – €3 тыс. По ее словам, почти половина этой суммы, €1200, уходит на ипотеку за дом в пригороде Рима, плюс затраты на школу и тренажерные залы. Она отметила, что семья не жила в роскоши, но “четыре ребенка, четыре собаки и ипотека не могут содержаться за €3 тыс”.

Жена офицера также уверена, что ее супруг после 30 лет службы на флоте и в Генштабе не предложил бы российской разведке данные, которые бы навредили Италии. По ее мнению, он выбрал бы для продажи России бесполезные и не слишком секретные сведения. “Он всегда был предан своей родине. Он, должно быть, хорошо подумал, чтобы не подставить под угрозу национальные тайны, он не глупый и не безответственный”, – сказала она.

Офицер Генштаба вооруженных сил Италии был задержан спецназом вечером 30 марта при передаче секретных сведений сотруднику аппарата российского военного атташе в Риме. Сообщалось, что документы, которые он намеревался передать России, касались деятельности итальянских вооруженных сил и НАТО.

Офицера арестовали, Италия выслала двух сотрудников посольства России.

В странах Евросоюза регулярно выявляют российских дипломатов, которые, как утверждают спецслужбы, занимаются шпионажем. В частности, в декабре 2020 года о таких случаях сообщали в Нидерландах и Болгарии, после чего россияне были высланы из этих стран. В марте 2021 спецслужбы Болгарии задержали шестерых граждан, в том числе военнослужащих и госслужащих, которых подозревают в сборе конфиденциальной информации в интересах РФ и с привлечением сотрудников российского посольства.

В России считают, что на Западе обострилась “шпиономания”.

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