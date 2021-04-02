 

Жена арестованного за шпионаж в пользу РФ итальянского офицера объяснила его действия низкой зарплатой в €3 тыс.

02.04.2021, 9:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жена арестованного по подозрению в шпионаже в пользу России итальянского офицера объяснила его поступок снижением доходов семьи из-за пандемии. Интервью с ней опубликовала 1 апреля газета Corriere della Sera.

Жена итальянского офицера Вальтера Биота Клаудия Карбонара заявила Corriere della Sera, что зарплата Биота, имеющего звание капитана фрегата, – €3 тыс. По ее словам, почти половина этой суммы, €1200, уходит на ипотеку за дом в пригороде Рима, плюс затраты на школу и тренажерные залы. Она отметила, что семья не жила в роскоши, но “четыре ребенка, четыре собаки и ипотека не могут содержаться за €3 тыс”.

Жена офицера также уверена, что ее супруг после 30 лет службы на флоте и в Генштабе не предложил бы российской разведке данные, которые бы навредили Италии. По ее мнению, он выбрал бы для продажи России бесполезные и не слишком секретные сведения. “Он всегда был предан своей родине. Он, должно быть, хорошо подумал, чтобы не подставить под угрозу национальные тайны, он не глупый и не безответственный”, – сказала она.

Офицер Генштаба вооруженных сил Италии был задержан спецназом вечером 30 марта при передаче секретных сведений сотруднику аппарата российского военного атташе в Риме. Сообщалось, что документы, которые он намеревался передать России, касались деятельности итальянских вооруженных сил и НАТО. 

Офицера арестовали, Италия выслала двух сотрудников посольства России.

В странах Евросоюза регулярно выявляют российских дипломатов, которые, как утверждают спецслужбы, занимаются шпионажем. В частности, в декабре 2020 года о таких случаях сообщали в Нидерландах и Болгарии, после чего россияне были высланы из этих стран. В марте 2021 спецслужбы Болгарии задержали шестерых граждан, в том числе военнослужащих и госслужащих, которых подозревают в сборе конфиденциальной информации в интересах РФ и с привлечением сотрудников российского посольства.  

В России считают, что на Западе обострилась “шпиономания”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / Перебои в работе интернета начались в Минске перед акцией оппозиции

04.03 / В Германии решили открыть книжные лавки и цветочные магазины

23.09 / Пентагон и НАСА договорились о сотрудничестве в космосе

08.02 / Костюк проиграла в стартовом круге Australian Open

12.11 / В Хакасии оценили перспективы отставки главы республики

08.08 / Премьер Мекленбурга – угрозы США немецкому порту абсолютно неприемлемы

27.09 / Украинские спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26

08.12 / Жители поселка Совхоз имени Ленина вышли на акцию против Грудинина

07.02 / Сотрудники Vodafone рассказали о способах повышения скорости мобильного Интернета

03.09 / Отравление Навального. Американский сенатор призвал Германию остановить “Северный поток – 2”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)