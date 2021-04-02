“Поздравляю с беременностью!”, “Животик”. Каменских принимает поздравления с грядущим пополнением в семье

Украинская певица Настя Каменских (NK) 1 апреля в Instagram поделилась снимком, сделанным во время отдыха Она позировала на берегу моря в костюме с миниюбкой и блузой на завязках.

“Режим перезагрузки”, – написала певица.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Поздравляю с беременностью!” – написала подписчица _anastasiia_98_.

“Животик, ты ли?” – спросила jarry.work.

“Похоже на то”, – согласилась tut_e_dusha__.

Настя Каменских стала известной, выступая с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.

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