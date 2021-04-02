 

В Италии поймали экс-члена мафии. Его нашли благодаря кулинарному шоу на YouTube

02.04.2021, 9:32, Новости дня
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Итальянская полиция выследила предполагаемого бывшего мафиози Марка Ферена Клода Бьяра при помощи кулинарных видеороликов, которые он публиковал на YouTube. Об этом 30 марта сообщило BBC.

Бьяра подозревают в причастности к преступной группировке “Ндрангета”. С 2014 года он находился в бегах, его разыскивала полиция за незаконный оборот кокаина в Нидерландах. До недавнего времени он скрывался в городе Бока-Чика в Доминиканской Республике.

Подозреваемого смогли обнаружить благодаря тому, что он публиковал на YouTube кулинарные видео. Во время съемки роликов мужчина тщательно скрывал свое лицо, однако его опознали по татуировкам на теле.

24 марта мужчину арестовали и экстрадировали в Италию.

“Ндрангета” считается одной из самых влиятельных организованных преступных группировок в мире, поскольку она контролирует большую часть кокаина, поступающего в Европу. Он базируется в итальянском регионе Калабрия.

В рамках расследования деятельности этой группировки обвинения предъявили уже 355 людям. “Боссом” клана считается 66-летний Луиджи Манкузо, известен как “Дядя”. Как отмечает BBC, ожидается, что более 900 свидетелей дадут показания на судебном процессе в рамках этого дела.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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