 

Москва передаст старые пятиэтажки Томску

02.04.2021, 9:30, Разное
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Правительство Москвы решило не сносить старые задания по программе реновации, а бережно перевозить их в другие города России.

В качестве пилотного города программы взаимопомощи был выбран Томск, давно нуждающийся в дополнительном объеме жилья. Практика переноса домов применялась в Москве и ранее. Так, в 1930-х годах были перевезены здания для расширения улицы Горького (ныне Тверская).

Транспортным партнёром правительства Москвы будет выступать РЖД. Для этой программы были специально изготовлены тягачи для перевозки сверхтяжеловесных грузов.

– Пятиэтажки не соответствуют качеству жизни москвичей, однако ещё могут прослужить не один десяток лет и быть жильём комфорт-класса в регионах, — прокомментировал решение мэр столицы Сергей Собянин.

В качестве ответной меры в Томске пообещали Москве подарить несколько тысяч лучших своих жителей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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