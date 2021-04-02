WP – сын Байдена признался, что потратил деньги от Burisma на наркотики и алкоголь

В своей книге мемуаров «Прекрасные дела» Хантер Байден рассказал, как неоднократно проходил реабилитацию и как близкие изо всех сил старались, чтобы он зажил трезво. Как пишет The Washington Post, сын президента США признался, что заработки в компании Burisma подпитывали его многолетнюю алкогольную и наркотическую зависимость, которая разрушила его семью и подмочила деловую карьеру, однако добавил, что «не делал ничего неэтичного и никогда ни в каких проступках не обвинялся».



Reuters

Газета The Washington Post заполучила книгу мемуаров Хантера Байдена «Прекрасные дела» перед презентацией, которая назначена на 6 апреля. В ней подробно описывается, как сын президента США боролся с зависимостью и как низко он пал после смерти своего брата от рака. Хантер также рассказывает, как неоднократно проходил реабилитацию и как семья изо всех сил старалась, чтобы он зажил трезво, а также вспоминает свои бесчисленные пьянки и наркотические вечеринки по всей стране.

Байден вспоминает, что впервые выпил, когда ему было 8 лет, (бокал шампанского на вечеринке в день выборов с участием отца) и связывает свою зависимость с личными трагедиями: гибелью матери и сестры в автокатастрофе, когда он был ещё ребенком, а затем смертью брата.

Он подробно описывает распад своего первого брака и неудавшиеся отношения, завязавшиеся с вдовой брата. Он пишет, что они начались как «узы общих тягот», а развалились, потому что из-за пьянства и наркотиков его никогда не было дома. Байден считает, что вторая жена Мелисса Коэн помогла ему разорвать порочный круг реабилитации и рецидива.

Как отмечает издание, основная часть книги посвящена его личным неурядицам, но Байден-младший отстаивает и свою деловую карьеру, которая стала главной мишенью Трампа и его союзников в ходе президентской кампании. Байден признаёт, что политическая карьера отца ему помогла, но утверждает, что ни он, ни отец ничего противозаконного не сделали, — особенно в том, что касается фирмы Burisma.

«Нет никаких сомнений в том, что моя фамилия послужила своего рода верительной грамотой, — рассказывает он, как его позвали в совет директоров Burisma. — И так было всегда — как вы думаете, если бы кто-нибудь из детей Трампа отправился искать работу вне отцовской организации, неужели их фамилию не взяли бы в расчёт? Я всегда старался работать усерднее, чтобы мои достижения говорили сами за себя».

Как напоминает издание, работа Байдена в совете директоров Burisma стала горячей точкой в ходе президентской гонки после того, как Трамп и его союзники попытались выставить поведение Джо и Хантера Байденов неэтичным и незаконным. Трамп утверждал, будто Байден-старший, будучи вице-президентом, вынудил Украину уволить расследовавшего дело Burisma генерального прокурора, чтобы помочь сыну.

«Я не делал ничего неэтичного и никогда ни в каких проступках не обвинялся. В сложившейся ситуации я полагаю, что не имеет никакого значения, занял бы я то место или нет. На меня в любом случае посыпались бы нападки», — написал Хантер Байден.

При этом, отмечает издание, о продолжающемся расследовании его налоговых дел в Министерстве юстиции Байден предпочёл не упоминать. По сообщениям осведомлённых источников, в настоящее время федеральные прокуроры выясняют, скрывал ли он свои доходы из Китая.

Хантер Байден также пишет, что если бы ему снова представился выбор, он бы не вошёл в совет директоров украинской газовой компании. Однако, признаётся он, заработки в компании Burisma подпитывали его многолетнюю алкогольную и наркотическую зависимость, которая разрушила его семью и подмочила деловую карьеру.

Белый дом комментировать книгу отказался, сославшись на заявление президента и первой леди Джилл Байден в начале февраля, когда было объявлено о выпуске книги.

«Мы восхищаемся силой и смелостью нашего сына Хантера, который рассказал о своей зависимости, не таясь, чтобы другие узнали себя в его мытарствах и обрели надежду», — говорится в заявлении.