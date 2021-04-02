 

NTD – система здравоохранения Польши на грани краха из-за третьей волны пандемии

02.04.2021, 9:26, Новости дня
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По оценкам экспертов, Польша подходит к пику третьей волны пандемии: больницы переполнены, а суточное число смертей от коронавируса уже достигло рекордного для 2021 года уровня. При этом ресурсы, выделенные местными властями на борьбу с коронавирусом, постепенно заканчиваются. Поэтому многие опасаются, что система здравоохранения страны находится на грани краха, передаёт NTD.

В Польше суточное число смертей от коронавируса достигло рекордного уровня для 2021 года. Система здравоохранения страны не справляется, в некоторых регионах вот-вот закончатся свободные аппараты ИВЛ.

АРКАДИУШ ГЛАБ, служба скорой помощи Сосновеца: Службы спасения и скорой помощи не только в Сосновеце, но и во всей Польше в это трудное время не справляются. Мы делаем всё возможное — но не всё выполнимо.

АНДЖЕЙ ТЫКАРСКИЙ, ректор Познаньского университета медицинских наук: В последние дни резко возросла потребность в кислороде, наша больница переполняется. В пятницу и воскресенье мы открыли ещё две палаты — и в выходные уже приняли 50 пациентов.

Тревожных сообщений в последние дни в Польше было немало. Так, из больницы в Познани пришлось эвакуировать пациентов, потому что там закончился кислород — а одного пациента, перенёсшего инсульт, пришлось перевозить в багажнике легкового автомобиля.

Кроме того, сообщается, что студентов-медиков призывают восполнить нехватку кадров в больницах. Особенно тяжёлая ситуация в Силезии — южном промышленном регионе с населением 4,5 миллиона человек.

Министерство здравоохранения пообещало до конца недели перевезти 150—170 пациентов с COVID-19 из Силезии в другие регионы. Для этого выделили медицинский самолёт, который готов курсировать круглосуточно.

АДАМ НЕДЗЕЛЬСКИЙ, министр здравоохранения Польши: Ситуация в Силезии критическая из-за количества новых случаев и числа пациентов, нуждающихся в госпитализации. В перспективе она также критическая — ресурсы, выделенные местными властями на борьбу с коронавирусом, постепенно заканчиваются. 

В среду в Польше от коронавируса скончалось 653 человека. Было выявлено почти 33 тысячи новых случаев заражения.

Министр здравоохранения говорит, что Польша достигнет пика третьей волны пандемии на этой или на следующей неделе. К концу недели власти обещают добавить ещё 3—4 тысячи коек в больницах по всей стране.

В Польше живёт 38 миллионов человек. За всё время пандемии здесь выявили более 2 миллионов 320 тысяч случаев заражения, скончалось около 53 тысяч человек. Обе дозы вакцины получили более 2 миллионов поляков.

Дата выхода в эфир 01 апреля 2021 года.



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