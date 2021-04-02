Die Welt – Брюсселю нельзя доверять закупку «Спутника V» — иначе надежда превратится в разочарование

На фоне проблем с препаратом от коронавируса AstraZeneca в сердца немцев закралась тревога, способная перерасти в отчаяние, пишет Die Welt. Но есть вещи, которые вселяют надежду, в частности, перспектива сотрудничества в сфере вакцинации с Россией. Но для того, чтобы «Спутник V» не превратился в очередное разочарование, Берлин должен отказаться от идеи коллективной закупки через Брюссель.



Reuters

Сообщения о проблемах с вакциной от коронавируса AstraZeneca вызывают у немцев тревогу, и эта тревога могла бы уже перерасти в отчаяние, если бы не хорошие новости, пишет Die Welt. Есть надежда, что с осени пандемия закончится при условии, что политики не наделают новых ошибок. Дело в том, что, как оказалась, препарат Biontech/Pfizer защищает от COVID-19 подростков, а он среди них распространяется особенно быстро, объясняет автор статьи Николаус Долль.

Ещё большую надежду вселяет то, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон собираются наладить с Россией сотрудничество в сфере вакцинации. Во второй половине года «Спутник V» может оказать решающую помощь в сокращении дефицита вакцин и компенсации возможных проблем с поставкой AstraZeneca. К тому же в мае будет доступно средство от Johnson & Johnson, отмечает автор.

Но чтобы российская вакцина не превратилась в очередное разочарование, Меркель нельзя «передавать штурвал» Брюсселю. Нужно отказаться от идеи коллективной закупки препаратов, потому что мы видели, к чему это приводит, советует Долль. Также нельзя устанавливать сжатые сроки, руководствуясь политическими мотивами. Европейское агентство лекарственных средств и соответствующие инстанции в странах — членах ЕС должны спокойно и тщательно проверить препарат из России, чтобы решение о его допуске было единым и не возникло ситуации, когда какая-нибудь комиссия вдруг «выпрыгивает из ящика и начинает бить тревогу».

Сущность тяжёлых кризисов заключается в том, что универсального рецепта их преодоления, который сразу бы сработал, не существует. Трудностей не избежать. В связи с этим министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сказал, что нам придётся многое друг другу простить, когда пандемия закончится. И в основном люди, по-видимому, к этому готовы, но только при условии, что политики будут учиться на своих ошибках.