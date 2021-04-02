 

Guardian – не время расслабляться — ВОЗ осудила «чрезвычайно медленные» темпы вакцинации в Европе

02.04.2021, 9:26, Новости дня
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Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге призвал к ускорению темпов вакцинации в Европе, назвав прививки от коронавируса лучшим способом покончить с пандемией, пишет The Guardian. По данным ВОЗ, на сегодняшний день обе дозы вакцины получили лишь 4% населения региона.


Reuters

Всемирная организация здравоохранения назвала «чрезвычайно медленными» темпы вакцинации от COVID-19 в Европе, указав на необходимость ускорения процесса защиты граждан от заболевания, пишет The Guardian.

По словам главы европейского подразделения организации Ханса Клюге, «вакцины — это лучший выход из пандемии, они не только работают, но и очень эффективно предотвращают инфицирование».

По мнению специалиста, сокращение на прошлой неделе числа случаев коронавируса среди людей в возрастной группе от 80 лет в большинстве стран региона связано именно с началом кампании вакцинации. При этом данные британской вакцинной кампании свидетельствуют о том, что препараты «спасли по крайней мере более 6 тысяч людей старше 70 лет».

Клюге отметил, что к настоящему моменту первую дозу вакцины от коронавируса получили лишь 10% жителей региона, а обе дозы — всего 4% граждан 53 стран, входящих в зону ответственности европейского подразделения ВОЗ, в том числе России.  

«Позвольте мне внести ясность: мы должны ускорить этот процесс, наращивая производство, снижая барьеры для введения вакцин и используя все имеющиеся у нас на складе флаконы с препаратами», — добавил Клюге, призвав страны делиться лишними дозами вакцин.

В ВОЗ отметили, что ещё пять недель назад еженедельное число случаев заражения в Европе опустилось ниже 1 млн, однако затем вновь возросло до 1,6 млн, что привело к гибели ещё 24 тыс. человек. В общей сложности 27 стран региона ввели частичный или полный карантин, в 21 государстве действует комендантский час в ночное время.

«До тех пор пока охват населения вакцинацией остаётся низким, мы должны придерживаться тех же мер в области общественного здравоохранения и социальной сферы, что и раньше. Моё послание правительствам заключается в том, что сейчас не время расслабляться», — приводит The Guardian слова главы европейского подразделения. 



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