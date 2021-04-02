Анастасия Заворотнюк после удаления части мозга оказалась в инвалидном кресле

После удаления части мозга известная российская актриса и ведущая Анастасия Заворотнюк осталась в инвалидном кресле. По словам онколога Петра Чумакова, сохранение жизни стало главной победой на данном этапе. Уже завтра звезда сериала «Моя прекрасная няня» отметит 50-летний юбилей.

Врач считает, что Заворотнюк может появляться в эпизодах, но о полноценной работе в театре и на съемочной площадке с большей долей вероятности придется забыть. По его словам, после удаления одной из частей головного мозга человек становится другим. Вряд ли актриса сможет выучить и произнести монологи.

Сам же врач лично не видел Заворотнюк, но предполагает, что знаменитость передвигается с помощью инвалидной колсяки. Отвечая на вопрос по поводу схожести случая с Жанной Фриске, врач отметил, что внешне человек меняется из-за приема гормональных лекарственных средств. Они необходимы пациентам с такой патологией, поскольку противодействуют развитию отека мозга.

Доктор не исключает, что Заворотнюк выглядит не так, какой ее знает широкая публика. Возможно, в связи с этим родственники скрывают ее от общественности.

Источник: www.kp.ru