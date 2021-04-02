 

Решетова рассказала о проблемах со здоровьем сына от Тимати

02.04.2021, 9:24, Разное
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Ведущая и модель Анастасия Решетова пояснила о проблемах со здоровьем, которые появились у ее сына, рожденного от рэпера Тимати. Она заявила, что хотела бы найти для полуторогодовалого Ратмира хорошего врача-остеопата.
Сын Анастасии Решетовой и рэпера Тимати растет улыбчивым и сообразительным ребенком. Фанаты модели и артиста радуются успехам их малыша в социальных сетях. Один из пользователей попросил у Решетовой совета по поводу врача-остеопата. Модель заявила, что и сама ищет такого специалиста. У маленького Ратмира немного косит один глаз. Звездная мама думала, что проблема пройдет сама, но сомнения все-таки присутствуют. В то же время Решетова заявила, что в будущем проблему можно решить.

Изображение взято с: Instagram @volkonskaya.reshetova
Фолловеры постоянно интересуются, появился ли у нее новый возлюбленный у Решетовой после расставания с Тимати. Молодая мама заявила, что она одинока, пока она не собирается вступать в новые отношения. В то же время модель мечтает о втором ребенке, все вещи сына она хранит для будущих наследников.

Источник: www.instagram.com



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