Суд проведет экспертизу долговой расписки судящегося с сестрой и зятем Димы Билана

В Москве суд решил подробнее изучить предоставленную российским певцом Димой Биланом расписку о том, что зять задолжал ему более 19 миллионов рублей. Бабушкинский суд постановил провести почерковедческую экспертизу.

Судебные разбирательства между Димой Биланом и родственниками начались в августе 2020 года. Тогда певец подал в суд иск, в котором он потребовал, чтобы его зять Геннадий Зимин-Белан вернул долг в размере 19,5 миллиона рублей. После многочисленных заседаний суд решил удостовериться, что подписи на расписке принадлежат Диме Билану и его родственникам, но для этого потребовалось провести экспертизу.

В 2008 году появилась информация о том, что у певца Димы Билана есть старшая сестра Елена. Она родилась на 10 месяцев раньше исполнителя. В том же году Билан, ставший победителем музыкального конкурса «Евровидение», организовал для сестры свадьбу, она выходила замуж за юриста Геннадия Зимина из Красноярска. Но именно тогда они и поссорились. Причиной послужил отказ невесты менять фамилию, поэтому муж и жена стали обладателями двойной фамилии Зимин-Белан.

Источник: www.mk.ru