 

Суд проведет экспертизу долговой расписки судящегося с сестрой и зятем Димы Билана

02.04.2021, 9:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Москве суд решил подробнее изучить предоставленную российским певцом Димой Биланом расписку о том, что зять задолжал ему более 19 миллионов рублей. Бабушкинский суд постановил провести почерковедческую экспертизу.
Судебные разбирательства между Димой Биланом и родственниками начались в августе 2020 года. Тогда певец подал в суд иск, в котором он потребовал, чтобы его зять Геннадий Зимин-Белан вернул долг в размере 19,5 миллиона рублей. После многочисленных заседаний суд решил удостовериться, что подписи на расписке принадлежат Диме Билану и его родственникам, но для этого потребовалось провести экспертизу.

В 2008 году появилась информация о том, что у певца Димы Билана есть старшая сестра Елена. Она родилась на 10 месяцев раньше исполнителя. В том же году Билан, ставший победителем музыкального конкурса «Евровидение», организовал для сестры свадьбу, она выходила замуж за юриста Геннадия Зимина из Красноярска. Но именно тогда они и поссорились. Причиной послужил отказ невесты менять фамилию, поэтому муж и жена стали обладателями двойной фамилии Зимин-Белан.

Источник: www.mk.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / Исследование крови поможет выявлять склонных к алкоголизму людей

19.08 / Виктория Боня посочувствовала россиянам, живущим на прожиточный минимум

20.11 / Мнение: Азербайджанская армия вошла в Агдам

26.09 / В Москве задержали племянницу замдиректора клиники «Шарите» с килограммом героина

26.10 / Мнение: Задержания в Минске. 25.10.2020

26.10 / Василий Степанов из «Обитаемого острова» несколько лет живет с шизофренией

01.10 / Samsung представила в РФ мультипечь «5 в 1» из дизайнерской линейки Bespoke

09.12 / В Белоруссии запретили музыку Баха

20.02 / Для партий провели семинар по подготовке наблюдателей к выборам

22.01 / Корпорация Apple назвала модели iPhone, которые не будут обновлять до iOS 15

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)