 

Москву замело апрельской метелью

02.04.2021, 9:22, Разное
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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве, передает сетевое издание “Москва 24”. Причина кроется в снегопаде, который накрыл город 2 апреля. Согласно прогнозам синоптиков, столь нетипичная для этого времени года метель может смениться дождем. Обильное выпадение осадков прогнозируется до 18:00. При этом, предупреждают синоптики, ожидать хорошей весенней погоды в ближайшее время не стоит.



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