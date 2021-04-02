ЦБ отозвал лицензию у обеспечивавшей расчеты с нелегальными казино организации

Банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации РИБ (Москва), которая обеспечивала расчеты с нелегальными онлайн-казино и букмекерами.

ЦБ принял такое решение, руководствуясь тем, что РНКО нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последнего года неоднократно применял к ней соответствующие меры. Кроме того, РИБ, по мнению ЦБ, допускал нарушения требований его нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«РНКО «РИБ» специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», – говорится в сообщении на сайте ЦБ.

РИБ не является участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ, по величине активов кредитная организация на 1 марта занимала 355 место в банковской системе России.

Ранее в пятницу Банк РФ со 2 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Геобанк» (Москва) и Майкопбанка (Майкоп).