 

В ЕС рассказали об «убитых» пандемией рабочих местах

02.04.2021, 9:16, Новости дня
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Около 6 млн человек в Евросоюзе лишились работы на фоне пандемии коронавируса, больше всего кризис ударил по молодежи, сказал еврокомиссар по занятости и социальным правам Николас Шмит.

«Безработица в ЕС выросла до 7,3% в январе 2021 года с 6,6% годом ранее. Пандемия стала причиной того, что 6 млн человек потеряли работу. Особенно сильно пострадала молодежь: почти 3 млн молодых людей в настоящее время в ЕС не имеют работы. У нас есть общий долг – гарантировать, чтобы они не стали потерянным поколением», – сказал он в интервью РИА «Новости».

Отмечается, что Еврокомиссия запустила программу «Поддержка занятости молодежи», чтобы вместе с инициативой «Гарантия для молодежи» расширять возможности трудоустройства для молодых людей. По словам Шмита, в рамках проекта страны ЕС обязались предоставить возможность молодым людям в возрасте до 30 лет получать качественные предложения о трудоустройстве, продолжении обучения или о стажировке в течение четырех месяцев после того, как они стали безработными. 

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что третья волна пандемии коронавируса нового типа развивается разными темпами в Евросоюзе, необходимо ускорить вакцинацию.

Напомним, экономика Евросоюза весной прошлого года погрузилась в сильнейший за многие десятилетия кризис. Лидер либерал-демократической партии Эд Дэйви в Великобритании заявлял, что жилищный кризис в поможет решить переоборудование офисных зданий, опустевших из-за пандемии коронавируса, в доступное жилье. 



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