 

Обнаружена способность антител к COVID передаваться от матери к ребенку через плаценту

02.04.2021, 9:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Определенный класс антител к COVID-19 может передаваться от матери к ребенку во время беременности через плаценту, рассказал директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург.

Гинцбург сообщил, что «через плаценту могут передаваться антитела», речь идет об определенном классе антител, передает РИА «Новости».

«И это хорошо, природа это предусмотрела», – добавил он.

Ранее в США родился ребенок с антителами к коронавирусу, а в Японии мать передала коронавирус новорожденному.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / Капитолий зачистили после штурма сторонниками Трампа. Полиция применила слезоточивый газ

10.12 / Хомчак объяснил, почему военные до сих пор обращаются к волонтерам за помощью

19.01 / На подчистку «смрадного шлейфа» после Трампа у Европы и США уйдут десятилетия

17.10 / Трамп сократил отставание от Байдена на параллельных телевыступлениях

27.12 / В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

28.09 / Названа причина отъезда Алексиевич из Белоруссии

22.08 / Fox News – назвали расистом и избили — жителю Портленда досталось от протестующих за попытку помочь женщине-трансгендеру

20.07 / Генпрокуратура признала нежелательными семь НКО из США и Британии

23.03 / Лавров завил о попытке Запада подменить международное право при помощи санкций

05.02 / «Доставят России хлопот» – США направили в Норвегию бомбардировщики B-1

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)