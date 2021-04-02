Обнаружена способность антител к COVID передаваться от матери к ребенку через плаценту

Определенный класс антител к COVID-19 может передаваться от матери к ребенку во время беременности через плаценту, рассказал директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург.

Гинцбург сообщил, что «через плаценту могут передаваться антитела», речь идет об определенном классе антител, передает РИА «Новости».

«И это хорошо, природа это предусмотрела», – добавил он.

Ранее в США родился ребенок с антителами к коронавирусу, а в Японии мать передала коронавирус новорожденному.