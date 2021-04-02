Партия Саакашвили внесла в парламент законопроект, запрещающий Владимиру Познеру отмечать дни рождения в Грузии

Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили внесла на рассмотрение парламента законопроект о запрете посещения страны 1 апреля гражданином США, Франции и России, журналистом Владимиром Познером, отмечавшим в Тбилиси свои дни рождения на протяжении нескольких лет.

– Грузия – демократическое государство. Мы не можем позволить праздновать у нас свои дни рождения такой сомнительной личности, как Познер. Этот слуга Путина десятилетиями ведёт антигрузинскую пропаганду на главном рупоре Кремля – «Первом канале», а ещё раньше он работал на советскую пропаганду. Таким людям не место в наших грузинских ресторанах и даже американский паспорт не может считаться в этом случае индульгенцией, – заявил депутат Зураб Гогия.

В законе предложено возложить функции контроля за посещениями Грузии на пограничную службу. Также в документе предусмотрена декриминализация бросания яиц в российского журналиста для всех граждан.

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