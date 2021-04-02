«Сталин тоже был осведомителем охранного отделения» – глава Общественной палаты призвала граждан активнее сообщать о нарушениях закона

Секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева обратилась к россиянам с призывом незамедлительно сообщать о преступлениях в правоохранительные органы.

– У нас почему-то людей, которые сотрудничают с полицией или органами госбезопасности, презрительно называют стукачами или сексотами. Это в корне неправильно, полноценное гражданское общество мы сможем сформировать только если все россияне будут сразу же сообщать о нарушениях в правоохранительные органы. Ничего зазорного в этом нет, Сталин тоже был осведомителем Охранного отделения, а потом стал лидером страны и выиграл войну. Поэтому я призываю всех россиян максимально оперативно информировать силовиков о преступлениях или замыслах нарушить закон, – заявила Михеева.

Как нам стало известно, в ближайшее время в СМИ и социальных сетях начнётся масштабная просветительская кампания «Я сознательный гражданин», целью которой будет популяризация сотрудничества с правоохранительными органами.

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