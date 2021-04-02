Главред “Схем” Седлецкая выиграла в ЕСПЧ дело против Генпрокуратуры, Украину обязали выплатить компенсацию

Главный редактор программы “Схемы: коррупция в деталях” Наталья Седлецкая 1 апреля одержала победу в Европейском суде по правам человека по делу о доступе следователей Генпрокуратуры к данным из ее телефона. Об этом сообщает один из основателей программы, “Радио Свобода”.

ЕСПЧ признал, что действия украинских властей несли угрозу раскрытия журналистских источников, а следовательно, нарушили этим статью 10 Конвенции о защите прав человека (свобода выражения мнения).

“Приведенные национальными судами причины вмешательства в права заявительницы были недостаточными, чтобы продемонстрировать, что вмешательство было пропорциональным и соответствовало насущной необходимости общества. Риск причинения вреда интересам, защищенным статьей 10, был выше, поскольку фокус работы заявительницы как журналистки был на расследовании коррупции, включая коррупцию в самой ГПУ”, – говорится в постановлении суда.

Решение в пользу Седлецкой судьи ЕСПЧ приняли единогласно.

Они также постановили, что Украина, как страна-ответчик, должна возместить ей €2350 судебных и юридических издержек и выплатить €4500 в качестве моральной компенсации.

Седлецкая отметила, что это дело создало новый прецедент – еще в начале процесса суд запретил украинским властям получать доступ к данным с ее телефона, что было первым применением так называемого Правила 39 в делах, связанных с угрозой раскрытия журналистских источников. Правило 39 регламента ЕСПЧ (введение срочных мер) применяется только там, где есть неизбежный риск нанесения непоправимого вреда.

https://www.facebook.com/natalie.sedletska/posts/10159463253712652

В 2018 году Печерский райсуд Киева предоставил ГПУ доступ к данным с телефонов Седлецкой и корреспондента журнала НВ Кристины Бердинских в рамках расследования в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Решением суда следователям дали право изучать звонки, смс-переписку и местонахождение за полтора года.

Журналистки обжаловали решение суда о доступе к данным их телефонов. 18 сентября Апелляционный суд признал чрезмерными затребованные прокуратурой сведения с телефона Седлецкой.

В тот же день она сообщила, что ЕСПЧ обязал украинскую власть воздержаться от доступа к любым данным с ее телефона. ГПУ во исполнение решения суда приостановила получение данных с телефонов журналисток.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что необходимость доступа к телефонам журналисток вызвана их отказом предоставлять информацию по делу о возможном разглашении государственной тайны и данных досудебного следствия директором НАБУ Артемом Сытником.

По данным следствия, разговор Сытника с рядом украинских журналистов не под запись состоялся в Киеве в мае 2017 года. Директор НАБУ заявлял, что не разглашал ни государственную тайну, ни тайну следствия.

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