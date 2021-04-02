Россия наращивает военную мощь на границе с Украиной, чтобы давить психологически – Волкер

Президент России Владимир Путин накапливает войска на границе с Украиной, чтобы оказывать психологическое давление и переключить внимание россиян с проблем внутри страны. Такое мнение выразил американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер 1 апреля в комментарии “Голосу Америки”.

Дипломат полагает, что сосредоточение российских войск является умышленной реакцией на риторику США, в частности на высказывание Байдена о том, что “Путин – убийца”.

“Президента Байдена спросили, считает ли он Путина убийцей, он ответил, что да. И теперь, я думаю, они [Россия] пытаются напрячь обстановку, чтобы дать отпор администрации Байдена. Но самым важным из всего этого является психологическое давление на Украину”, – заключил Волкер.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак 30 марта выступил с докладом в Раде в связи с очередным обострением на Донбассе. 26 марта в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела погибло четверо бойцов ВСУ, среди них – подполковник Сергей Коваль. Еще двое военнослужащих получили ранения.

По данным Хомчака, РФ наращивает численность войск вблизи границы Украины, а именно в Брянской, Воронежской областях и Автономной Республике Крым. Глава Генштаба подчеркнул, что украинские военные готовы дать адекватный ответ “как в случае эскалации в зоне ООС, так и в случае осложнения военно-политической, военно-стратегической обстановки вокруг Украины”.

Постоянно на Донбассе присутствует 2–3 тыс. российских военных, которые контролируют местных боевиков, говорил Хомчак.

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