 

За сутки в Украине от коронавируса привили более 19 тыс. человек

02.04.2021, 8:38, Новости дня
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За прошедшие сутки, 1 апреля, в Украине 19 097 получили прививку против коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Всего с начала прививочной кампании в Украине вакцинировали 267 833 человека, из них завершили вакцинацию (получили две дозы) – два человека.

Больше всего прививок за сутки было сделано в Киеве (1710), Черкасской (1440), Днепропетровской (1340), Львовской (1160) и Харьковской (1030) областях.

Кроме того, по состоянию на 1 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 393 078 человек.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/902298460313150

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии.

25 марта в Украину прибыла вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech (215 тыс. доз). Использовать ее планируют после проведения контрольных проверок.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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