В Николаеве усиливают карантин: общественный транспорт будет работать несколько часов в день и по спецпропускам

В Николаеве вводят усиленные правила карантина: школы закрываются, а транспорт будет работать только в “часы пик” и перевозить пассажиров по спецпропускам. Об этом 1 апреля сообщил мэр города Александр Сенкевич в Facebook.

По его словам, транспорт перейдет на новые правила работы уже с этой субботы, 3 апреля. Он будет ездить только в определенное время – с 6:30 до 9:00, а также с 16:30 до 19:00. Для проезда нужно обязательно иметь не только пропуск, но и документы, удостоверяющие личность.

Ученики после каникул перейдут на дистанционное обучение. Школьники начальной школы (1-4 классы) вернутся за парты после 11 апреля. Когда это сделают ученики старших классов — мэр пока не уточняет.

Детсады продолжают работать, но принимать будут только детей работников объектов критической инфраструктуры.

Сенкевич отметил напряженную ситуацию в области с заболеваемостью коронавирусом. Николаевская область находится в “красной” зоне. В больницах находятся 835 пациентов. Эпидпорог превышен почти на 20%, а заполняемость коек с кислородом – почти 70% при норме до 65%.

https://www.facebook.com/SenkevichNikolaev/videos/477144480134929/

В Киеве общественный транспорт тоже будет перевозить пассажиров только по специальным пропускам. Новые усиленные правила карантина в столице вводят с 5 до 16 апреля. В КГГА уже сообщили, кто и как может получить спецпропуск

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 апреля в Украине подтвердили 1,7 млн случаев коронавируса, умерло 33,6 тыс. человек, выздоровело – 1,3 млн.

По данным Министерства здравоохранения, уровень госпитализаций от COVID-19 превышен в 22 регионах Украины. В “красной” зоне эпидемической опасности находятся Киев и 10 областей.

В Киевской школе экономики прогнозируют, что заболеваемость COVID-19 в Украине может стабилизироваться в ближайшие две недели, но при этом возможен рост уровня смертности.

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