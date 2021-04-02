Кулеба задекларировал зарплату, роялти от двух издательств и €32 тыс. наличными

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба задекларировал зарплату, которую он получил за работу в секретариате Кабинета Министров Украины и в МИД, а также гонорары и роялти. Об этом свидетельствуют данные из его электронной декларации.

В прошлом году Кулеба получил почти 184,6 тыс. грн зарплаты, работая в секретариате правительства. На посту главы МИД он заработал уже 708,8 тыс. грн. Министр получил роялти от ООО “Издательский дом “Медиа-ДК” в сумме 6,2 тыс. грн, а от ООО “Книголав” – 12,4 тыс. грн и 1 680 грн гонорара.

Кулеба задекларировал наличные в сумме €32 тыс. На счетах в “Приватбанке” у него почти 8,4 тыс. грн, а в “Ощадбанке” – 113,5 тыс. грн.

Жена министра – Евгения Кулеба получила доход от предпринимательской деятельности в размере 313 тыс. грн, страховые выплаты от ОАО “Европейское туристическое страхование” на сумму 3 251 грн, доход в виде неустойки от ООО “Новая Почта” 5,2 тыс. грн и зарплату по основному месту работы в ОО “Місто-Сад” 12,5 тыс. грн.

Кулеба вместе с женой и детьми имеет в собственности две квартиры в Киеве площадью 52,9 и 125,7 м².

39-летний Кулеба работал в структуре МИД с 2003 года. Летом 2013-го он покинул госслужбу и возглавил Фонд культурной дипломатии UART. В 2014 году вернулся в МИД на должность посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций. В 2016 году назначен на должность посла и представителя Украины при Совете Европы.

В августе 2019-го занял пост вице-премьера по вопросам европейской и евратлантической интеграции в правительстве Алексея Гончарука. Верховная Рада Украины 4 марта 2020 года назначила Кулебу министром иностранных дел.

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