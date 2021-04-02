Похудевший на 60 кг Александр Морозов из «Кривого зеркала» ищет жену в прямом эфире

Звезда юмористического шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов задумался о поиске жены после похудения. О своих изменениях и дальнейших планах он пояснил Андрею Малахову в программе «Прямой эфир», куда за сердце комика пришли побороться четыре фанатки.

Когда Александр Морозов задумался избавиться от лишнего веса, то кардинальным образом изменил свою жизнь. Он начал правильно питаться, посещать спортивный зал, а когда достиг нужного результата, то ему пришлось обратиться за помощью к медикам. После похудения на 60 килограммов у него остались излишки кожи, которую необходимо было удалить.

Эффект после похудения Александр Морозов сравнил с тем, будто он «второго себя с себя сбросил». Последний раз в таком виде артист видел себя в 18 лет. Теперь 47-летний юморист задумался о женитьбе, но для этого он хочет найти достойную жену. Его приводит в смущение, мысль о том, чтобы лечь в постель с молодой и красивой девушкой. Но чувство любви поможет ему преодолеть это. Подытоживая, Морозов добавил, что теперь он превращается в мужика и эти изменения ему нравятся.

Источник: www.vesti.ru