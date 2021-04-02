Уставшая от имплантов Роза Сябитова из «Давай поженимся!» избавится от силиконовой груди

Ведущая программы Первого канала «Давай поженимся!» Роза Сябитова, призналась, что ее утомили импланты, поэтому она решила избавиться от силиконовой груди. Пластическую операцию знаменитость сделала еще в 2012 году, но с тех пор жалеет об этом.

Сейчас Розе Сябитовой приходится выбирать между силиконовой грудью и здоровьем. Импланты, по словам телесвахи, требуют повышенного внимания и ухода, а сами они причиняют множество неудобств. Так, телеведущей не удается спать на животе или спине, потому что искусственная грудь не позволяет сделать этого. Поэтому ей приходится отдыхать на боку. Если раньше Сябитова была согласна на такую процедуру, то теперь она отговаривает девушек ложиться на хирургический стол.

Для Розы Сябитовой операция по увеличению груди была бесплатной. Импланты ей установили в рекламных целях. Но спустя девять лет телеведущая поняла, что не стала бы делать себе силиконовую грудь, даже если бы ей заплатили за это. Избавиться от имплантов телесваха планирует ближе к зиме.

Источник: sobesednik.ru