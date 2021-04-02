 

Володин: Сельские надбавки сохранятся при смене места жительства

02.04.2021, 8:28, Разное
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Сейчас пенсионер лишается надбавки в случае переезда из сельской местности. Эта несправедливость будет устранена, пообещал Володин.

Поддержка села и сельских тружеников – приоритет для парламентариев, подчеркнул спикер. Он отметил, что сельские надбавки стали одной из тем недавней встречи думских фракций с президентом Владимиром Путиным.

По словам Володина, глава государства поддержал предложение парламентариев и поручил подготовить законодательные предложения до 1 мая.

Законопроект коснется 1,5 миллиона человек, которые отдали селу не менее 30 лет свой жизни, уточнил председатель ГД.

“Надбавка должна сохраняться за пенсионером независимо от того, останется ли человек жить в сельской местности, переедет в город к детям и внукам или станет горожанином в результате административного преобразования населенного пункта», – уверен Володин.

Парламентарии рассмотрят законопроект в приоритетном порядке, сообщил спикер.



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