Володин: Сельские надбавки сохранятся при смене места жительства

Сейчас пенсионер лишается надбавки в случае переезда из сельской местности. Эта несправедливость будет устранена, пообещал Володин.

Поддержка села и сельских тружеников – приоритет для парламентариев, подчеркнул спикер. Он отметил, что сельские надбавки стали одной из тем недавней встречи думских фракций с президентом Владимиром Путиным.

По словам Володина, глава государства поддержал предложение парламентариев и поручил подготовить законодательные предложения до 1 мая.

Законопроект коснется 1,5 миллиона человек, которые отдали селу не менее 30 лет свой жизни, уточнил председатель ГД.

“Надбавка должна сохраняться за пенсионером независимо от того, останется ли человек жить в сельской местности, переедет в город к детям и внукам или станет горожанином в результате административного преобразования населенного пункта», – уверен Володин.

Парламентарии рассмотрят законопроект в приоритетном порядке, сообщил спикер.