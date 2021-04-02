Морпехи ТОФ получили новые БМП-3

Соединение морской пехоты Тихоокеанского флота, дислоцированное в Приморском крае, получило боевые машины пехоты БМП-3, сообщили в Минобороны.

«Сразу около 40 новых боевых машин доставлены во Владивосток железнодорожным транспортом, разгружены и перевозятся спецтехникой к месту постоянной дислокации», – сообщается на сайте Минобороны.

Прибывшие боевые машины планово заменят технику предыдущего поколения – БМП-2.

Ранее соединения морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке были полностью перевооружены на современные бронетранспортеры БТР-82А и усилены подразделениями танков Т-80БВ.

Напомним, в январе в Минобороны сообщили, что подразделения Сухопутных войск РФ в 2021 году получат более 400 единиц бронетанковой техники, в том числе новейшие танки Т-90М.