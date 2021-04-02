 

Морпехи ТОФ получили новые БМП-3

02.04.2021, 8:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Соединение морской пехоты Тихоокеанского флота, дислоцированное в Приморском крае, получило боевые машины пехоты БМП-3, сообщили в Минобороны.

«Сразу около 40 новых боевых машин доставлены во Владивосток железнодорожным транспортом, разгружены и перевозятся спецтехникой к месту постоянной дислокации», – сообщается на сайте Минобороны.

Прибывшие боевые машины планово заменят технику предыдущего поколения – БМП-2.

Ранее соединения морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке были полностью перевооружены на современные бронетранспортеры БТР-82А и усилены подразделениями танков Т-80БВ.

Напомним, в январе в Минобороны сообщили, что подразделения Сухопутных войск РФ в 2021 году получат более 400 единиц бронетанковой техники, в том числе новейшие танки Т-90М.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / Джонсон призвал установить правду о происхождении коронавируса, но не для того, чтобы кого-то обвинить в пандемии

11.03 / Коронавирус сделал 2020 год самым смертоносным в истории США

31.03 / Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики Украины до 3,8%

02.03 / В США выпустили новый минивэн KIA Carnival

30.12 / Москва расширила ответные санкции против Британии из-за инцидента с Навальным

31.07 / Глава ВОЗ назвал причину вспышки коронавируса во многих странах

17.12 / Путин обратил внимание на проблемы со связью в малых населенных пунктах

24.01 / В результате авиакатастрофы в Бразилии погибли футболисты и президент клуба

03.11 / Бастрыкин взял на контроль дело об убитом после ссоры в родительском чате

25.08 / Эксперт объяснил, как позвонить по телефону, если нет сети

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)