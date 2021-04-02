Выборы-2021: Одна пенсия для всех, соломинка от «Папиных дочек» и «Яблоко» с обременением

В Партии пенсионеров обещают после выборов добиться пересмотра нынешних «крайне запутанных и противоречивых» пенсионных законов. Тем временем партия «Родина» завлекла в свои ряды актера Михаила Казакова – звезду «Ералаша» и сериала «Папины дочки», а «Яблоко» помирилось с оппозиционером Дмитрием Гудковым, некогда бросившим эту партию ради Ксении Собчак.

Председатель президиума центрального совета Партии пенсионеров Владимир Ворожцов пообещал включить в число своих предвыборных лозунгов решение проблемы пенсий. По его словам, партия будет добиваться права выхода на пенсию не по возрасту, а по трудовому стажу. «То есть важно предоставить россиянам возможность самим определять свой пенсионный возраст и, соответственно, заработанный размер своей пенсии», – цитирует Ворожцова сайт партии. Другим лозунгом станет равенство пенсий на всей территории России. «Не может быть пенсии московской, ростовской или чувашской – пенсия должна быть российской!» – сообщил партийный лидер.

Артист Михаил Казаков, широко известный по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», вступил в партию «Родина», которую возглавляет депутат Госдумы Алексей Журавлев. Как пишет сайт «Родины», Казаков планирует баллотироваться в Госдуму и в московскую областную думу. До сих пор Казаков в политике замечен не был. По данным прессы, в последние годы он занимался бизнесом – в родной Твери открыл магазин одежды и кастинг-агентство. Стоит напомнить, что звездой Казаков стал еще в советское время – актерскую карьеру начал еще ребенком, снимаясь в киножурнале «Ералаш». Считался одним из «долгожителей» киножурнала, поскольку ему удалось сняться в 21-м выпуске этой популярной серии.

Оппозиционер Дмитрий Гудков будет выдвигаться в Госдуму от «Яблока» – по Тушинскому округу в Москве. О том, что такие договоренности достигнуты, сообщил зампред партии Иван Большаков. Сам Гудков по этому поводу пока молчит. Стоит напомнить, что ранее Гудков уже входил в «яблочные» списки на выборах в Госдуму, но он в 2018 году поссорился с партией. Незадолго до выборов президента Гудков, поддерживавший до того кандидата Григория Явлинского, вдруг перешел в лагерь другого кандидата – Ксении Собчак. Собеседники издания Znak.com в партии предположили, что Гудкову придется публично объясниться перед «яблочниками» по этому поводу.

Предвыборные обещания Ворожцова генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает достаточно «хитрым маневром», подготовленным, скорее всего, политтехнологами Партии пенсионеров. «Но по факту это трюк, – отмечает Мухин. – Выступи с такой инициативой «Единая Россия» – это другое дело. Подобные лозунги избиратели еще могли бы воспринимать всерьез. Но как Партия пенсионеров собирается выполнять свои обещания? Звучит довольно слабо». «Вряд ли Партия пенсионеров вообще когда-либо будет представлена в достаточном количестве в депутатском корпусе», – предполагает Мухин.

Идею выдвижения звезды «Папиных дочек» в парламент от «Родины» эксперт воспринимает с большим скепсисом. У единороссов в свое время «был богатый опыт приглашения артистов на депутатское поприще». «Насколько мне известно, в правящей партии теперь не планируют массово привлекать подобные медийные персоны в качестве кандидатов», – сказал Мухин. Однако для малых партий, желающих хоть как-то насытить свои списки узнаваемыми людьми, подобный шаг – порой единственный шанс привлечь к себе внимание, признает Мухин: «Это соломинка, которой им так не хватает».

Что касается соглашения «Яблока» с Гудковым, то без подтверждения из уст самого оппозиционера пока это только предположение, напоминает Мухин. «В целом Гудков подходит «Яблоку», а «Яблоко» подходит Гудкову. Но у этой фигуры есть «сильное обременение» – абсолютно антироссийское по духу выступление в Конгрессе США, прозвучавшее еще в 2013 году, – сказал Мухин. – Участие в протестах на Болотной площади политику еще могут простить, но выступление перед представителями государства, вводящего санкции против России, конечно, ему припомнят». Так что его появление станет «скорее минусом» для избирательной кампании «Яблока», считает Мухин. «Вообще любой контакт с представителями внесистемной оппозиции для партии, которая позиционирует себя в российском политическом поле, – токсичен», – указал эксперт.

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