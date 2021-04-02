Криминальный спрут с навыками кунг-фу – Китайские триады

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02.04.2021, 8:20, Разное
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Сицилийская мафия, японские якудза, неаполитанская каморра. В Китае аналогом подобных преступных явлений были триады.

Крутые парни, покрытые татуировками в виде драконов и поголовно знающие кунг-фу, — так благодаря кино представляют себе членов триад. Китайские организованные преступные группировки ставят в один ряд с итальянской мафией или японской якудза. Зерно истины в этом есть, но от правды этот образ весьма далёк.

Общество Небес и Земли

Китайские триады - Криминальный спрут с навыками кунг-фуТриады берут своё начало не от воровских гильдий или бандитских шаек, а от тайных обществ. В 1761 году было основано «Общество Небес и Земли». Целью этой организации являлась помощь всем, кто сопротивлялся захватчикам-маньчжурам. Скрываясь от преследователей, члены тайного общества создали сложную систему паролей, сигналов и конспиративных квартир. Чтобы помогать повстанцам скрываться, филиалы «Общества Небес и Земли» появлялись и за пределами Китая — в Сингапуре, Таиланде и Малайзии. Постепенно тайная организация, существовавшая в основном в крупных городах, слилась с вооружённым революционным подпольем.

Для финансирования борьбы с правительством тайным обществам пришлось прибегнуть к криминалу. Этим занялась отдельная ветвь организации, получившая название «Общество Трёх Гармоний». Начиналось всё с ограблений, но постепенно перешли к рэкету и наркоторговле. Основным перевалочным пунктом для наркотиков оказался Сингапур, бывший тогда британской колонией. Опиум потёк через границу, а торговцы по всему Китаю вскоре оказалась вынуждены платить «дань» вооружённым бойцам тайного общества. Тогда же они и получили название «триады» — упрощённый перевод иероглифов, составляющих название «Общество Трёх Гармоний».

Рост преступности беспокоил британскую администрацию. Законы в Сингапуре начали ужесточаться, нарастало давление на тех, кто помогал триадам. В 1890-х годах началась решительная борьба с криминалом. Торговля опиумом была запрещена, на рэкетиров проводились регулярные облавы, и рост преступности удалось сдержать. Это совпало с политическими трудностями в Китае, которые в конечном итоге привели к падению маньчжурской династии Цин в 1911 году.

Внезапно тайное общество лишилось смысла своего существования. Однако члены триад не могли просто взять и вернуться к мирной жизни. Многих из них разыскивала полиция за преступления в других странах. Даже если новое правительство амнистировало бы их, они всё равно оставались под угрозой ареста. А кто-то уже настолько погряз в криминальных делах, что уйти из организации просто не мог. Так и сформировались триады как крупнейшая китайская преступная организация.

Маоисты против триад

Во время Второй мировой войны, когда японцы оккупировали большую часть Китая, члены триад поддерживали партизан и борцов с захватчиками. Они использовали всё ещё существовавшие каналы контрабанды опиума как для поставок оружия, так и для спасения жителей с оккупированных территорий. Бойцы триад организовывали сопротивление врагам в городах, нападали на склады и тыловые части. Правда, длилась эта бескорыстная героическая помощь лишь до конца войны. Когда Китай был освобождён, а Япония потерпела поражение, преступные группировки вновь взялись за старое.

После окончания войны, лидеры триад решили, что наступило время взять власть в Китае в свои руки. Они не успели реализовать эти планы. В 1949 году к власти пришли коммунисты, которые сразу же начали мощное наступление на криминал. За членство в тайных обществах в КНР до сих пор полагается смертная казнь. Опасаясь за свои жизни, большинство криминальных воротил перебрались в Гонконг, находившийся под контролем англичан.

В 1950-х годах, по подсчётам местной полиции, в Гонконге проживали более трёхсот тысяч гангстеров. Счёт преступным организациям шёл на десятки. Большинство из них прикрывались вполне легальными формами бизнеса — от прачечных до ресторанов. Власти долгое время недооценивали эту угрозу. Активная борьба с криминалом началась после 1956 года, когда триады, воспользовавшись политическими волнениями, провели несколько крупных ограблений. Были приняты новые законы против схем по отмыванию денег. Это позволило на какое-то время снизить волну криминала.

Организованная преступность в современном Китае

К концу 20-го века триады стали уже крупной международной организацией. Сейчас они занимаются наркобизнесом, рэкетом, мошенничеством и другими незаконными делами по всему миру. По мнению экспертов, китайские банды активно сотрудничают с итальянской мафией и с их помощью распространяют своё влияние в Европе.

Современные триады — это не единая структура, а огромное количество отдельных организаций. Однако в большинстве из них всё ещё видны следы китайского тайного общества. Например, главу организации обычно называют «головой дракона», а один из его помощников именуется «мастером благовоний». Именно он проводит инициацию новых бойцов, которая включает в себя жертвоприношение (обычно курицы, свиньи или козла). Затем новичок пьёт кровь, смешанную с вином. После этого кандидат в члены триады проходит под аркой из мечей и произносит тридцать шесть клятв. Правда, по словам экспертов, беседовавших с попавшими в тюрьму членами организаций, сейчас подобные обряды редко практикуются.

В настоящее время триады остаются крайне влиятельной преступной организацией, действующей по всему миру, особенно в Юго-Восточной Азии. В Гонконге они настолько сильны, что там есть специальный отдел полиции, который занимается исключительно делами, связанными с триадами. По всему миру китайские преступные группы признаются крайне серьёзной силой, и полиция следит за местами массового проживания китайских мигрантов, опасаясь появления там ячеек какой-либо из группировок.

Бойцы триад часто появляются на больших экранах. Их сделал особо популярными режиссёр Джон Ву, которого даже обвиняли в героизации бандитов. Ходили слухи, что некоторые видные члены криминальных организаций были причастны к спонсированию фильмов Ву, но доказать это не удалось. Именно из гонконгских боевиков пошёл стереотип, что все до единого члены триад знают кунг-фу. Но реальность всё-таки весьма далека от штампов кино.



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