Как фермер из Миссури внезапно овладел даром левитации

Одно из самых распространенных желаний людей – летать.

Очарование полета в небе было почти непреодолимой подсознательной силой на протяжении всей человеческой истории, с постоянными изобретениями для достижения этой цели и постоянным полетом в наших снах.

На протяжении всей истории были люди, которые заявляли, что обладают способностью летать без специальных устройств или механизмов, то есть сами по себе – это называется левитацией.

Они делали это, бросая вызов законам гравитации и физики, взлетая в воздух без посторонней помощи и только с помощью их таинственных способностей.

Подобные случаи многочисленны по всему миру, о них сложены мифы и легенды и некоторые такие люди жили очень близко к нашей современности. Эта история о человеке, который не был ни религиозным деятелем, ни святым, ни мистиком, а просто обычным фермером, который в один день внезапно овладел даром полета.

В 1884 году в тихом живописном городке Декстер, штат Миссури (США), жил 27-летний мужчина по имени Рейнард Бек. Он жил на ферме с матерью и братом Сэмюэлем и каждый день трудился в поте лица, чтобы заработать себе на хлеб с маслом. Работа была очень тяжелой и прибыли она давала очень мало, семья едва сводила концы с концами.

В один день Рейнард как обычно ушел рано утром работать в поле, к вечеру вернулся домой, как всегда сильно усталый, поел и лег спать. Наутро он проснулся с необычным ощущением в теле – у него исчезли все боли от напряженной работы в спине, ногах и он чувствовал себя очень бодрым и энергичным.

Пораженный своим полным чувством благополучия и внезапным отсутствием боли в его обычно постоянно измученном теле, Рейнард выскочил из постели, готовый начать новый рабочий день, но именно тогда произошло нечто действительно странное. Вместо того, чтобы встать, Рейнард обнаружил, что его ноги не касаются земли и что он парит в воздухе невысоко от пола.

На несколько мгновений он завис над полом, а потом начал подниматься все выше и выше, прямо к потолку, и в итоге стукнулся об потолок, к его большому страху и изумлению. Сначала мужчина подумал, что все это просто ему снится, но чем дольше он висел под потолком, тем лучше понимал, что это все-таки не сон, а самая настоящая реальность.

Рейнарду кое-как удалось опуститься вниз, после чего он сел на кровать, схватившись за изголовье, чтобы его снова не подняло вверх, и так он сидел некоторое время, пытаясь осознать, что происходит. Через несколько минут он попытался встать и снова пойти, но его ноги выплыли из-под него, и он снова начал левитировать в воздухе.

В это время его мать позвала его, чтобы он спустился на завтрак, и он крикнул, что скоро будет там, но он знал, что не может спуститься туда в таком невесомом состоянии. Рейнард снова заставил себя опуститься вниз, а потом взял свой кожаный ремень и привязал к нему два больших свинцовых грузила от рыболовной сети. После этого он повязал ремень с грузилами на своем поясе и с удовлетворением убедился, что теперь уже не улетает к потолку.

Теперь он мог ступать по полу, хотя ему все-равно приходилось все это делать очень аккуратно, потому что его ноги так и норовили “поплыть”. После некоторой практики ему кое-как удалось приспособиться к такому способу передвижения. К тому времени его мать уже несколько раз звала его к завтраку и Рейнард наконец начал спускаться вниз в кухню.

Пока он спускался, его обдало страхом от мысли, что о его полетах подумают его мать и брат. Его семья и горожане в целом были очень верующими и богобоязненными христианами, и он думал, что если кто-нибудь увидит, на что он сейчас способен, они могут подумать, что он одержим дьяволом. Поэтому он решил никому ни о чем не говорить.

Рейнард спустился, позавтракал, стараясь двигаться максимально естественно, а потом пошел работать на поле. На следующее утро он надеялся, что странное наваждение пройдет, но все оставалось по прежнему – без ремня с грузилами его неудержимо тянуло вверх.

Через несколько дней Рейнард привык передвигаться таким образом, а на ночь привязывал себя к кровати, чтобы не улететь к потолку. Так продолжалось более недели, пока его секрет наконец не был раскрыт.

Это произошло, когда Рейнард был вечером в своей комнате, экспериментируя со своими вновь обретенными способностями. Он отталкивался от поверхностей, двигаясь по воздуху и проверяя, насколько быстро он может двигаться и как он может тормозить. В какой-то момент неожиданно вошел старший брат Рейнарда – Сэм и застал его с поличным.

Сначала Сэм подумал, что его брат проделывает фокус с веревками, но вскоре его охватило изумление и немалый страх, когда он понял, что никаких веревок нет. Рейнарду кое-как, но удалось успокоить напуганного Сэма и убедить его, что это не происки Дьявола. А потом Рейнарду пришла в голову идея, что на этой его суперспособности можно неплохо заработать.

Позже Рейнард и Сэм рассказали обо всем своей матери и им стоило очень больших усилий заставить ее поверить в то, что это не бесовщина и не одержимость.

Спустя некоторое время Рейнард начал устраивать представления перед публикой. Во время шоу он использовал специальные металлические поручни, чтобы перемещаться вокруг своего шатра над изумленной публикой, или просто парил в воздухе, делая обычные вещи, такие как читать книгу или выпить чашку кофе.

Для сельских жителей все это было просто фантастикой, и шоу стало очень популярным. Конечно, большинство людей видели в этом фокус или иллюзию, но и они поверили в левитацию, когда однажды группа скептиков решила разоблачить “мошенника” и разорвала шатер Рейнарда, подозревая, что внутри него скрываются механизмы с веревками или проводами. Однако внутри ничего не оказалось, а Рейнард продолжал спокойно левитировать в воздухе.

В последующие месяцы подобных скептиков было еще больше, но никто из ник так и не смог “разоблачить” Рейнарда. В народе все чаще говорили, что он в самом деле наделен необычной силой и способен летать как птица.

Один журналист из газеты “The Kansas Star” попытался разобраться в этом, будучи убежденным, что это случай мошенничества, однако побывав на представления Рейнарда, он стал убежден в том, что левитация была реальной:

“Перед представлением я тщательно обыскал помещение в шатре в поисках проводов, гидравлических пандусов, скрытых опор любого устройства, которое могло бы дать ключ к разгадке тайны, но я не нашел абсолютно ничего. Пока мистер Бек сидел полулежа в трех футах от пола, я бил палкой воздух над и под ним, но не встречал сопротивления. Крайне неохотно я пришел к выводу, что он в самом деле парит в воздухе”.

Рейнард Бек вместе с помогающим ему на представлениях братом Сэмом продолжил выступать подобным образом еще пять лет и никто так и не смог понять в чем его секрет. А в 1890 году Рейнард внезапно решил прекратить выступать и вместе с братом вернулся в свой фермерский дом.

С ним явно произошло что-то, что осталось нам неизвестным и что превратило его в социофоба. Рейнард не хотел больше видеть посторонних людей и стал практически отшельником. Он отказывался разговаривать с журналистами и отказывался показывать свои полеты перед толпами народу, которые еще долго специально приходили к его дому и просили его полетать для них.

Через закрытую дверь Рейнард часто говорил журналистам и поклонникам странную фразу “Как только человек взлетит в воздух, он никогда больше не сможет быть тем же человеком, что раньше”.

А потом его и вовсе перестали видеть, он даже из дома больше не выходил.

Ходило много слухов о том, что случилось с Рейнардом Беком. Во-первых, говорили, что он потерял свои силы так же внезапно, как и приобрел их, и скрылся от стыда. Во-вторых, кто-то уверял, что он якобы однажды решил выйти на улицу и снял свой ремень, после чего просто поднимался вверх до тех пор, пока не пропал из виду.

Журналисты совершенно перестали писать о Рейнарде Беке после его внезапного ухода и правды о том, что с ним произошло, мы видимо, никогда так и не узнаем. Нам остается только гадать, насколько правдива эта история?

Был ли Рейнард действительно способен на левитацию, или это все-таки были очень тщательно разработанные фокусы? Реален ли он или нет, но это определенно был очень странный случай.