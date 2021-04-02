7 изобретений Николы Теслы

Спустя 73 года после того, как ФБР изъяло почти ДВА АВТОМОБИЛЯ с бумагами одного из самых известных изобретателей в мире, Федеральное бюро расследований опубликовало эти документы . Пакет документов, представленных в рамках Закона о свободе информации, также показывает, что Тесла умер не 7 января 1943 года, как считалось ранее, а днем ​​позже, 8 января.

В целом, документы ФБР раскрыли ряд деталей, которые изменили многое из того, что мы знаем о Тесле, его жизни, его изобретениях и его наследии.

Тесла намного опередил свое время. Он предвидел светлое и позитивное будущее человечества, поскольку он запатентовал и создал сотни технологий, которые никто раньше не предполагал и не осмеливался вообразить.

Справедливо сказано, что изобретатель хорватского происхождения был человеком, который изменил мир.

В этой статье мы рассмотрим семь « утерянных» изобретений Теслы , о которых многие не подозревают.

1. НЛО Теслы — антигравитационная технология.

Мы знаем, что разработки Теслы были посвящены бесплатной энергии и альтернативным источникам энергии.

На самом деле это не было неопознанным.

Несмотря на это, методы и конструкция революционного автомобиля Теслы, как полагают, соответствуют описанию людей, которые видели летающие объекты в форме дисков или НЛО.

Считается, что у НЛО Теслы были «глаза» из электрооптических линз, расположенных в квадрантах, что позволяло пилоту видеть все. Экраны и мониторы размещаются на консоли, где браузер может наблюдать за всеми областями вокруг автомобиля, а невероятное изобретение Теслы включало в себя увеличительные линзы, которые можно было использовать, не меняя положения.

Доказательства наличия такой машины можно найти в интервью Николы Тесла и The New York Herald от 1911 года:

«У моего летательного аппарата не будет ни крыльев, ни пропеллеров . Вы можете увидеть его на земле и даже не догадаться, что это летательный аппарат. Тем не менее, он сможет свободно перемещаться по воздуху в любом направлении с полной безопасностью, с более высокими скоростями, чем они были достигнуты, независимо от погоды и не обращая внимания на «дыры в воздухе» или нисходящие течения.

«При желании она будет подниматься в таких течениях. Он может оставаться в воздухе абсолютно неподвижным даже на ветру в течение длительного времени. Его подъемная сила будет зависеть не от каких-либо таких тонких устройств, которые птица использует, а от положительного механического воздействия ».

2. Луч смерти Теслы.

До публикации рассекреченных документов ФБР многие люди утверждали, что Луч смерти Теслы был просто очередным заговором.

Раньше считалось, что Луч смерти Теслы не существует, и ФБР более десяти лет заявляло, что ни один из их агентов НИКОГДА не исследовал документы Теслы, и что бюро не владеет какими-либо из них.

Однако после того, как ФБР опубликовало файлы Теслы , мы узнали, что среди опубликованных файлов письмо, адресованное Дж. Эдгару Гуверу, первому директору ФБР, подчеркивает важность статьи, в которой Тесла говорит о луче смерти и его «луче смерти». решающее значение »для будущей войны.

Было рекомендовано, чтобы Тесла постоянно оставался под наблюдением, чтобы защитить его от «внешних врагов», которые также могут быть заинтересованы в «секрете такого бесценного инструмента войны и / или защиты».

3. Бесплатная энергия и беспроводное электричество.

С помощью финансирования от JP Morgan Tesla успешно построила и испытала знаменитую Башню Ворденклиф.

Структура представляла собой огромную станцию ​​беспроводной передачи энергии, которая, по словам Теслы, могла передавать беспроводную энергию на большие расстояния.

Тесла рассматривал Башню Ворденклиф как начало масштабного проекта бесплатной энергии.

Тесла хотел использовать башню не только для передачи свободной энергии, но и для отправки сообщений и телефонных звонков по всей Земле.

Как объяснил сам Тесла, Земля «… подобна заряженному металлическому шару, движущемуся в космосе», который создает огромные, быстро меняющиеся электростатические силы, интенсивность которых уменьшается пропорционально квадрату расстояния от Земли, как гравитация. Поскольку направление распространения исходит от земли, так называемая сила тяжести направлена ​​на землю.

Его теории основывались на идее, что наша планета способна передавать сигналы. Используя несколько разных башен, Тесла могла воплотить идею в жизнь.

Однако, как мы узнали из истории, идея свободной энергии не приветствуется большими корпорациями. В конце концов, зачем давать бесплатную энергию массам, если вы можете заставить массы платить много времени?

В конце концов, финансирование Теслы было отменено, а башня была разрушена вместе с идеями Теслы о мире, основанном на свободной энергии.

4. Осциллятор Теслы.

Это устройство было электромеханическим устройством, запатентованным Теслой в 1893 году.

Устройство было широко известно как землетрясение Теслы после того, как европейский изобретатель заявил, что одна из версий его устройства вызвала землетрясение в Нью-Йорке в 1898 году.

Другими словами, устройство якобы могло имитировать землетрясения , а это означало, что его можно использовать в качестве оружия. Некоторые сторонники теории заговора убеждены, что технология Tesla позже получила дальнейшее развитие и используется HAARP.

5. Футуристический самолет Теслы.

Помимо создания устройств, которые потенциально можно было бы использовать в качестве оружия, и структур, которые могли бы предложить миру бесплатную энергию, Никола Тесла также работал над дирижаблями с электрическим приводом, которые, согласно сообщениям, могли перевозить пассажиров из Нью-Йорка в Лондон за три часа .

Эти самолеты не были обычными машинами. Они предположительно могли использовать энергию прямо из атмосферы Земли, и им никогда не приходилось останавливаться и дозаправляться.

Но зачем нужны самолеты, использующие бесплатную энергию, если на ее продаже можно заработать миллиарды?

6. Дроны в 1898 году.

Более ста лет назад Тесла изобрел ДРОНОВ.

Итак, все, кто думает, что дроны на самом деле являются продуктом новейших технологий, ошибаются.

Это называлось ТЕЛЕВТОМАТОМ Теслы. И самое забавное, что правительство владело этой технологией более ста лет. Это вызывает ряд вопросов.

Возможно ли, что они приняли, усовершенствовали и использовали «дроны» более полувека назад?

Вот выдержка из патента Теслы на беспилотник:

Вот выдержка из его патента:

«Известно, что я, Никола Тесла, гражданин Соединенных Штатов, проживающий в Нью-Йорке, округе и штате Нью-Йорк, изобрел некоторые новые и полезные усовершенствования в методах и устройствах для дистанционного управления работой маршевые двигатели, рулевое устройство и другие механизмы, переносимые движущимися телами или плавучими судами, которые ниже являются спецификацией, со ссылкой на прилагаемые чертежи и составляющие их части

«Изобретение, которое я описал, окажется полезным во многих отношениях. Суда или транспортные средства любого подходящего типа могут использоваться, например, спасательные, диспетчерские, лоцманские лодки или тому подобное, или для перевозки писем, пакетов, продуктов, инструментов, предметов или материалов любого описания, для установления связи с труднодоступными регионами и исследования существующие там условия для умерщвления или отлова китов или других морских животных, а также для многих других научных, инженерных или коммерческих целей; но наибольшая ценность моего изобретения будет заключаться в его влиянии на войну и вооружения, поскольку в силу своей несомненной и неограниченной разрушительности оно будет стремиться к установлению и поддержанию постоянного мира между народами ».

Из: «Спецификация, входящая в состав Патентной грамоты № 613,809 от 8 ноября 1898 г.»

7. Двигательные установки для космических кораблей и динамическая теория гравитации Теслы.

Хотя мы обсуждали нечто подобное в НЛО Теслы, правда в том, что он вышел за рамки летающих объектов.

В неопубликованной статье «Величайшее достижение человека» Тесла изложил свою динамическую теорию гравитации, заявив, что «светоносный эфир заполняет все пространство». Тесла сказал, что эфир находится под действием животворной творческой силы. Эфир бросается в «бесконечно малые водовороты» («микровихри») со скоростью, близкой к скорости света, становясь весомой материей. Затем сила спадает и движение прекращается, материя возвращается в эфир (форма «атомного распада»).

Человечество может использовать эти процессы, чтобы:

Получать материю из эфира,

Создавать все, что он хочет, с материей и полученной энергией,

Изменять размеры Земли,

Управлять временами года (контроль погоды)

Направлять путь Земли через Вселенную, как космический корабль,

Вызывать столкновения планет, новые солнца и звезды, тепло и свет,

Зарождение и развитие жизни в бесконечных формах.