Девочка-подросток пошла на поляну фотографировать природу и бесследно исчезла

14-летняя девочка вместе с с отцом приехала отдыхать в горный туристический лагерь. В какой-то момент она взяла фотоаппарат и решила поснимать окрестности лагеря. Много людей видели как она выходила из лагеря и шла по тропе в сторону деревьев.

Этот странный случай бесследного исчезновения человека произошел в 1981 году на территории живописного национального парка Йосемити в Калифорнии (США).

25 июля 1981 года 14-летняя Стейси Аррас и ее отец Джордж Аррас вместе с группой из шести человек приехали в парк, в местечко под названием Санрайз Медоус.

Они планировали пробыть тут несколько дней, остановившись в одном из туристических домиков горного лагеря Санрайз Хай Сьерра, находящегося на высоте 2,8 км над уровнем моря. Там они планировали отдохнуть и провести ночь, а утром отправиться на туристический маршрут под названием Хай Сьерра Кэмп Луп (Петлевая тропа вокруг лагеря Хай Сьерра).

Сам лагерь Санрайз Хай Сьерра расположен на живописном горном лугу и представляет из себя семь домиков для туристов, вмещающих около 34 человек. Сюда часто приезжают отдыхающие и для них предлагаются как пешие прогулки, так и другие виды отдыха на природе. То есть это не какое-то забытое богом местечко в дебрях, а давно разработанное и популярное туристическое направление.

Однако по приезду в этот лагерь Стейси совсем не чувствовала себя уставшей, поэтому она переоделась, взяла фотоаппарат и отошла в сторонку, чтобы поснимать красоты природы и берег небольшого озера. Ее отец и другие видели, как она уходила, и никто из них и подумать не мог, что они видят девочку в последний раз.

Перед уходом Стейси спросила отца, не хочет ли тот пойти с ней, но Джордж немного утомился и отказался. Он совершенно не опасался, что если его дочь пойдет одна, то она потеряется, ведь это был пик туристического сезона и в лагере и его окрестностях находились десятки человек.

Стейси не собиралась уходить далеко, это было ясно даже по тому, что она не взяла с собой запасов воды и еды, а вместо туристических ботинок надела обычные шлепанцы.

Перед тем, как выйти за пределы лагеря, Стейси подошла к домику, рядом с которым сидел 70-летний старик по имени Джеральд Стюард. Девочка заговорила с ним, сфотографировала его, а потом сказала, что пойдет к озеру и старик предложил сопроводить ее туда. Далее оба вышли из лагеря.

Согласно показаниям очевидцев, Стейси и Джеральда видели как минимум несколько человек, пока они шли от лагеря к озеру. Потом Джеральд устал и присел отдохнуть на камень, а девочка сказала, что пройдет немного вперед и пофотографирует там.

Далее еще несколько человек видели, как Стейси уходила от сидящего на камне Джеральда в сторону леса и скрылась за деревьями. Это был последний раз, когда кто-то видел ее.

Джеральд просидел на камне около получаса и Стейси все не возвращалась. Вскоре те люди, что видели Стейси уходящей в лес, заволновались и решили пойти туда и проведать ее. В тот момент они все еще не паниковали и думали, что Стейси просто увлеклась фотографированием.

Люди прошли по всей тропе, которая шла от лагеря через лес к озеру, и на протяжении тропы Стейси нигде не было видно. Не было ее и возле озера. По пути они встретили группу туристов из нескольких человек, которые возвращались от озера, но те сказали, что вообще не видели эту девочку.

Тогда те, кто пошли искать Стейси, разделились и начали прочесывать лес в районе озера. Но единственное, что они нашли, это одиноко лежащую посреди небольшой лесной поляны крышку от объектива фотоаппарата, подходящую к марке фотоаппарата, который был у Стейси.

Примерно через час безуспешных поисков были наконец уведомлены власти и полиция, и вскоре в этом месте стартовала полномасштабная поисковая акция, в которой принимало участие около 150 человек, в том числе 67 добровольцев из Ассоциации горных спасателей, а также с привлечением поисковых собак и вертолетов, которые осматривали весь район с воздуха.

И они не нашли вообще ничего, ни следов девочки, ни каких-либо ее вещей. Самое странное было то, что поисковые собаки не смогли взять след Стейси даже на тропе, по которой она шла. Создавалось впечатление, что Стейси вообще никогда не было в этом месте.

Этот странный случай до сих пор регулярно осуждают как на форумах любителей мистики, так и на форумах, где пытаются найти людей, пропавших без вести. было выдвинут о множество теорий, пытавшихся объяснить пропажу девочки:

1) Нападение животных: Но в таком случае поисковики наверняка бы наткнулись на куски одежды и следы крови, да и как правило нападения не происходят мгновенно и у пострадавшего часто есть время, чтобы позвать на помощь. Но никто не слышал криков Стейси.

2) Заблудилась и ушла слишком далеко в лес: Это популярная версия, но очень сложно понять как могла бы заблудиться уже не маленькая девочка так близко к лагерю. Что могло заставить ее не просто свернуть с тропы, но уходить все дальше и дальше в глубь леса?

3) Похищение: Опять же, если бы это было намеренное похищение, то преступнику надо было бы специально поджидать девочку в лесу, предвидя, что она не останется в лагере, а пойдет фотографировать природу. И он был настолько подготовлен, что сделал все чрезвычайно быстро и чисто, не оставив ни малейших улик. Неправдоподобно.

4) Утонула в озере: Озеро неоднократно проверялось дайверами и не было никаких признаков того, что девочка была у берега озера и упала в воду.

5) Специально сама убежала: У Стейси не было никаких известных проблем с ее отцом или кем-то другим, да и кто сбегает из туристического лагеря в одних шлепанцах?

Подозрений ко всему этому добавило и странное замалчивание службы Йосемитского парка, которая представляла любую информацию по делу крайне скудно и неохотно, словно пытаясь что-то скрыть.

Исследователь и писатель Дэвид Паулидес, который написал целую серию книг о странных исчезновениях людей в лесах и парках под названием "Пропавший 411", неоднократно пытался подать запрос согласно "Закону о свободе информации" по делу Стейси Аррас, и получал сильное сопротивление:

"Я делал запрос через закон о свободе информации, чтобы получить копию отчета об этом деле. Специальный агент службы парков по имени Юй позвонил мне и спросил, зачем мне нужен отчет. Я объяснил, что мы проводим некоторые исследования по поисково-спасательным операциям, и мы специально изучаем дела людей, пропавших без вести в Йосемити, и мы хотели посмотреть, что было в отчете о Стейси Аррас. И он ответил мне, что там ничего не было.

Я сказал: "Ну, были ли подозреваемые, это считалось уголовным делом?. Он сказал "Нет. Это дело о пропавшем без вести". Я сказал: "Кто-нибудь пытался пересматривать это дело за последние 10 или 20 лет?" Он говорит: "Я думаю, что нет". Я сказал: "Значит, подозреваемых нет, дело не ведется, ее не нашли?". Он сказал "Правильно".

Потом я сказал: "Хорошо, хорошо, не могли бы вы прислать мне копию дела? И он сказал "Нет". Я сказал: "Почему нет?", а он говорит: "Потому что дело все еще открыто, и поэтому вы его никогда не увидите". Я сказал: "Но мы получали десятки и десятки дел о пропавших без вести от службы парков. Почему не в этом случае?". Он ответил: "Вы все равно никогда этого не увидите".

Я спросил: "Что вы имеете в виду, говоря что я никогда не получу этого? Это ведь открытое дело о пропавшем человеке. Какие-нибудь криминальные элементы замешаны в этом?". "Нет", – сказал он. Я сказал: "Есть ли подозреваемые?". "Нет". "Ну, почему тогда ты не отдашь его мне?" И он говорит: "Ну, мы просто никогда не отдадим никому эти папки". Я сказал: "Подождите, у меня десятки и десятки таких дел от вашего агентства по всем США". Он сказал: "Нет, не верно". Я сказал: "Да, это так, я знаю!".

Наша беседа быстро перешла к грубостям и он повторял, что никогда не отдаст это дело и что он прав. После этого мы закончили наш разговор. После я пошел к местному конгрессмену Яну Кэмпбеллу, я подал апелляцию через него, его представитель в Вашингтоне, округ Колумбия, пошел и встретился с представителем министерства внутренних дел, и мне ответили, что они не откажутся от этого дела.

Семья Стейси связывалась со мной, публично прося возбудить дело, но в нем было отказано. Они подали апелляцию через службу парков, чтобы семья пропавшего могла ознакомиться с делом, и это затянулось, я думаю, на два или три года, а они до сих пор не рассмотрели дело.

Так что случилось со Стейси? На самом деле я не знаю. Но в соответствии с законом о свободе информации закон призван предоставить нам доступ к информации, которой располагает наше правительство. Это не уголовное дело, нет подозреваемых, нет никаких подозрений в совершении преступления".

Паулидес до сих пор не получил этот отчет, несмотря на еще несколько обращений как от него самого, так и от семьи Стейси. Почему он столкнулся с таким ожесточенным сопротивлением в этом конкретном случае Службы национальных парков? Почему это случилось, если все выглядит как простой случай пропавшего без вести?

Происходит ли здесь какой-то заговор или сокрытие, и если да, то почему? Какими бы ни были ответы на этот вопрос, он добавляет уровень угрозы и без того пугающему случаю. Нам остается лишь продолжать задаваться вопросами, что случилось со Стейси Аррас. Как она могла так исчезнуть без вести за короткое время? Куда она ушла и почему существует такое явное сопротивление дальнейшему расследованию этого вопроса? Похоже, мы никогда не узнаем наверняка.